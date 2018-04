Gli anticipi e i posticipi dalla 17a alla 19a di ritorno Martedì 1 maggio Perugia-Salernitana

La Lega B ha comunicato anticipi e posticipi dalla 17a alla 19a giornata di ritorno della Serie B ConTe.it 2017/2018.

Inoltre si ricorda che le gare delle ultime due giornate di campionato (20a e 21a di ritorno) verranno disputate in contemporanea. Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le partite potranno essere disputate in più blocchi nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutti gli incontri.Campionato Serie B ConTe.it 2017/2018

ANTICIPI E POSTICIPI 17a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 27 aprile 2018 ore 19.00 VENEZIA - PALERMO

Venerdì 27 aprile 2018 ore 21.00 BARI – V. ENTELLA

18a GIORNATA DI RITORNO*

Lunedì 30 aprile 2018 ore 20.30 PALERMO - BARI

Martedì 1 maggio 2018 ore 12.30 AVELLINO - CITTADELLA

Martedì 1 maggio 2018 ore 18.00 PERUGIA – SALERNITANA

19a GIORNATA DI RITORNO

Domenica 6 maggio 2018 ore 17.30 CESENA – PARMA

Lunedì 7 maggio 2018 ore 20.30 EMPOLI - CREMONESE

