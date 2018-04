VIDEO | domani a Bari sarà una grande festa come all'Arechi Incontri tra le due tifoserie nel pre-gara

Ci sarà esodo granata al San Nicola di Bari. Polverizzati i 1300 tagliandi messi a disposizione del settore riservato agli ospiti, i supporter granata continuano ad acquistare il biglietto anche per altri settori. Non è possibile quantificare il numero, ma sembra che in totale la presenza dei tifosi della Salernitana domani allo stadio barese sarà di oltre 2mila unità. Un po' più fioca la vendita dei tagliandi da parte della tifoseria di casa. Ci si aspettava, infatti, un maggiore boom di vendita, considerato il gemellaggio fraterno che lega i supporter di entrambe le squadre e i tanti incontri previsti nel pre-gara. Anche nella partita di andata, grande spettacolo fuori dall'Arechi nelle ore che hanno preceduto la partita. Un vero spot per il calcio e soprattutto per la Serie B. Di seguito il video ripreso dalla redazione di Granatissimi.Ottopagine prima della gara di andata del 4 novembre scorso.

Maurizio Grillo