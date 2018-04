Bari-Salernitana, le probabili formazioni: diversi i dubbi Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di oggi

Manca poco e Bari e Salernitana si incontreranno una di fronte all’altra per giocarsi il 34° turno della Serie B 2017/18. Al “San Nicola” si prospetta una grande festa sugli spalti, con più di 2000 tifosi al seguito dei granata, pronti a rinnovare lo storico gemellaggio che li lega alla tifoseria pugliese. Sul campo, però, entrambe le squadre non faranno sconti, anche se la Salernitana arriva a questa delicata sfida con qualche dubbio di troppo:

Le scelte di Colantuono

Nell’ormai classico 4-3-3 di Colantuono, diverse saranno le novità di formazione, dovute più che altro a questioni di necessità. Partendo dalla difesa, avanti a Radunovic, il recuperato Tuia potrebbe ritrovare una maglia da titolare in sfavore di Schiavi, e fare così coppia con Monaco. Sulle fasce il punto fermo è Casasola, mentre a sinistra è duello tra Vitale e Popescu, con il primo favorito. A centrocampo il tecnico deve far fronte ad alcune noie muscolare accusate da Ricci nella rifinitura di ieri mattina. Nel caso, a questo punto probabile, di forfait dell’ex Perugia, sarà Signorelli il designato per sostituirlo in regia. Ai suoi lati ci saranno da una parte Minala, e dall’altra uno tra Odjer e Kiyine. La posizione del marocchino dipende dall’impiego o meno di Sprocati. L’ex Pro Vercelli è apparso un po’ in ombra nelle ultime uscite, e nel caso in cui dovesse partire dalla panchina, Kiyine farebbe l’esterno offensivo con Odjer a centrocampo. A completare l’attacco ci sono Di Roberto ed uno tra Rossi e Palombi.

Le scelte di Grosso

L’allenatore dei padroni di casa potrà contare su diversi rientri importanti, uno su tutti il laterale Anderson. L’olandese potrebbe tornare subito in campo da titolare. A centrocampo è ballottaggio tra Tello e Iocolano, mentre nel tridente offensivo si giocano una maglia Cissé e l’ex Improta. A proposito di ex, solo panchina per Empereur e Busellato. In panchina rientra anche Ciccio Brienza, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 55%

D - Monaco 90%

D - Vitale 70%

C - Minala 90%

C - Signorelli 60%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 90%

A - Rossi 60%

A - Sprocati 70%

Panchina:

Adamonis, Russo, Bernardini, Mantovani, Schiavi, Popescu, Zito, Odjer, Ricci, Della Rocca, Rosina, Palombi.

Ballottaggi:

Tuia 55% - Schiavi 45%

Vitale 70% - Popescu 30%

Signorelli 60% - Ricci 40%

Sprocati 70% - Odjer 40%, con quest’ultimo Kiyine esterno offensivo

Rossi 60% - Palombi 40%

In dubbio: Ricci.

Indisponibili: Pucino, Akpa Akpro, Orlando, Bocalon.

BARI (4-3-3): Micai: Anderson, Marrone, Gyomber, Balkovec; Tello, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Improta. A disp.: De Lucia, Conti, D'Elia, Empereur, Sabelli, Brienza, Petriccione, Iocolano, Kozak, Cissé, Busellato, Floro Flores.

Simone Gallo