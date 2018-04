In 18mila per il gemellaggio, festa prima della partita Almeno duemila supporter granata, sul web messaggi d'affetto per Raffaele "Il Vikingo"

Pur primo nella speciale classifica relativa agli spettatori, il Bari non conterà oggi pomeriggio sul solito pienone che spesso in passato ha fatto la differenza. Basta dare uno sguardo ai numeri per capire quanto la torcida biancorossa stia vivendo con apparente disincanto queste ultime giornate di campionato che, per la verità, permettono ai galletti di sperare ancora nella promozione diretta in virtù della discontinuità di rendimento di Palermo e Frosinone. Grazie alla base dei 9000 abbonati, però, ci sarà comunque uno splendido colpo d'occhio, probabilmente lontano da quello delle ultime due gare con la Salernitana, ma comunque di rilievo per la categoria: alle 11 di questa mattina, infatti, sono stati staccati poco più di seimila tagliandi, compresi i 1300 per il settore ospiti che sarà interamente dipinto di granata. Dalla Puglia ci segnalano che almeno altri 500 salernitani hanno acquistato il biglietto per altri settori dello stadio e che, orientativamente, saranno in 18000 ad assistere ad uno dei big match della tredicesima giornata del torneo cadetto: 16mila su sponda barese, duemila su quella opposta, dal momento che molti tifosi della Salernitana si muniranno di ticket ai botteghini del San Nicola pochi minuti prima della partita. Previsto un incontro per passeggiare in città tra sventolii di bandiere, cori e fumogeni, il modo migliore per rinsaldare il gemellaggio e consolidare un'amicizia che ha pochi eguali nel mondo del calcio. Un pensiero sarà rivolto anche a Raffaele Russo, lo storico "Vikingo" che sta affrontanto un momento piuttosto delicato per problemi di salute e che sul web è stato inondato di messaggi di affetto anche da parte dei tifosi biancorossi. La speranza e la certezza, ovviamente, è che l'anno prossimo possa essere regolarmente presente al suo posto per sostenere la sua squadra del cuore insieme agli amici di Bari, pronti a riservare ai cugini granata un'accoglienza da brividi. In tribuna anche uno spettatore speciale, il doppio ex Alessandro Del Grosso che, pur invitato da amici pugliesi, si è già espresso pubblicamente: sarà tra quei 2mila che esulteranno in caso di gol e vittoria del cavalluccio marino...

Gaetano Ferraiuolo