Grosso-Colantuono: i vari precedenti Fabio Grosso e Stefano Colantuono, due tecnici a confronto

Fabio Grosso e Stefano Colantuono, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI GROSSO – COLANTUONO

Sfida inedita

Primo confronto tecnico ufficiale tra i due allenatori – Fabio Grosso e Stefano Colantuono - in partite ufficiali.

I PRECEDENTI GROSSO – SALERNITANA

Pareggio all’andata

Fabio Grosso sfida per la seconda volta in partite ufficiali, da allenatore, la Salernitana. Nel match di andata di questo campionato, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in Campania.

2017/18 serie B Bari Salernitana --- 2-2 (a Salerno)

I PRECEDENTI COLANTUONO – BARI

Prima da ex al “San Nicola”

Sono 7 i precedenti ufficiali tra Stefano Colantuono – da tecnico – ed il Bari: in bilancio 4 successi del mister granata, 1 pareggio e 2 vittorie per i pugliesi. Colantuono è un ex della partita, avendo allenato i biancorossi dal novembre 2016 al giugno 2017: per lui 9 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, in 29 panchine ufficiali.

2003/04 serie B Catania Bari 1-0 (a casa Colantuono) 2-1 (a Bari)

2004/05 serie B Perugia Bari 0-1 (a casa Colantuono) 1-1 (a Bari)

2005/06 serie B Atalanta Bari 1-0 (a casa Colantuono) 1-2 (a Bari)

2013/14 coppa Italia Atalanta Bari 3-0 (a casa Colantuono) ---

Maurizio Grillo