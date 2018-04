LIVE | Bari-Salernitana: entra anche Busellato Segui la cronaca live della gara tra Bari-Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

24': primo cambio per Bari, entra Busellato per Nené.

22': fallo tattico di Iocolano che viene ammonito.

20': colpo di testa di Nené che sfiora il secondo palo.

17' ammonito Vitale per fallo su Improta.

14': Casasola anticipa tutti su calcio d'angolo di Vitale e di testa sigla il pari.

GOOOOOOOOOOOOL!!! CASASOLA!!!

9': conclusione pericolosa di Palombi sul quale arriva provvidenziale l'opposizione di Micai.

4': ottimo avvio della Salernitana che appare molto più pimpante.

1': Colantuono manda subito in campo Rossi e Rosina, escono Di Roberto e Signorelli.

INIZIO SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti è il Bari a condurre grazie alla rete di Henderson, fortunato a trovare una deviazione di Minala decisiva. I pugliesi hanno sicuramente costruito di più, ma la Salernitana ha dato più volte la sensazione di poter rientrare in partita.

FINE PRIMO TEMPO

Non ci sarà recupero.

42': secondo giallo della gara, mostrato ad Odjer per fallo di reazione su Basha.

40': azione articolata della Salernitana ma Casasola non riesce a servire Minala per il tap-in finale.

37': interventi dubbio su Odjer in area, per il direttore di gara non è fallo.

35': Di Roberto si divora il pareggio con la porta sguarnita.

32': primo giallo della gara per Gyomber, falloso su Di Roberto.

30': Iocolano a terra dopo un contrasto di gioco.

25': ancora Cissé pericoloso, ma la sua conclusione è deviata in angolo dalla difesa granata.

24': Cissé scatta con un attimo di anticipo e viene pescato in posizione di fuorigioco.

21': un tiro/cross di Henderson viene deviato con la schiena da Minala, ne scaturisce una traiettoria beffarda che batte Radunovic.

Gol del Bari

20': brutto fallo di Gyomber su Palombi, l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente.

18': primo tiro nello specchio della gara ad opera di Improta, ma la conclusione non crea problemi a Radunovic che blocca in sicurezza.

15': altro calcio d'angolo di Balkovec deviato di testa sopra la traversa da Nené.

12': presa sicura di Radunovic su traversone di Balkovec.

10': la conclusione del brasiliano viene rimpallata dalla barriera.

9': punizione pericolosa per il Bari, sul pallone Nené.

8': Vitale rischia inutilmente in difesa e perde un pallone pericoloso.

6': fallo su Monaco a centrocampo.

3': prima azione pericolosa della Salernitana con Kiyine che sreve Palombi in profondità, ma quest'ultimo si trovava in posizione di offside.

Ore 15:02 GARA INIZIATA

Ore 14:58 squadre in campo.

Manca poco e Bari e Salernitana si contenderanno il 34° turno della Serie B 2017/18. In un “San Nicola” in festa, grazie soprattutto al gemellaggio che lega le due tifoserie, le due formazioni cercheranno punti preziosi in questa volata finale di stagione.

Nei padroni di casa Grosso potrà contare su diversi rientri importanti, uno su tutti il laterale Anderson. L’olandese non viene però rischiato dall'inizio, al suo posto confermato Sabelli. A centrocampo Iocolano vince il ballottaggio con Tello, mentre nel tridente offensivo Cissé e l’ex Improta agiranno ai lati di Nené, fuori Galano. In panchina gli altri due ex Empereur e Busellato, così come Ciccio Brienza, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Per i granata Colantuono è costretto ad operare diversi cambi, ma il settaggio tattico resta il 4-3-3: in difesa, avanti a Radunovic, il recuperato Tuia ritrova una maglia da titolare in sfavore di Schiavi, e farà così coppia con Monaco. Sulle fasce a destra il solito Casasola, mentre a sinistra conferma per Vitale. A centrocampo il tecnico è costretto a rinunciare all’ultimo minuto a Ricci, sarà Signorelli il designato per sostituirlo in regia. Ai suoi lati ci sono da una parte Minala, e dall’altra Odjer. In attacco Di Roberto e Kiyine supporteranno Palombi, schierato a sorpresa punta centrale.

Il tabellino:

BARI (4-3-3): Micai: Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Cissé, Nenè (24'st Busellato), Improta. A disp.: De Lucia, Conti, D'Elia, Empereur, Anderson, Brienza, Petriccione, Tello, Kozak, Galano, Floro Flores. All.: Grosso.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Vitale; Minala, Signorelli (1'st Rosina), Odjer; Di Roberto (1'st Rossi), Palombi, Kiyine. A disp.: Adamonis, Russo, Schiavi, Mantovani, Popescu, Ricci, Zito, Della Rocca, Sprocati. All.: Colantuono.

Arbitro: Di Martino di Teramo.

Ammoniti: Gyomber (B), Odjer (S), Vitale (S), Iocolano (B).

Reti: 21'pt Henderson (B), 14'st Casasola (S).

Simone Gallo