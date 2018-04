Colantuono: "Nella ripresa potevamo anche vincerla" Il mister: "Troppo timidi nel primo tempo"

Intervistato dai colleghi di Sky, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha analizzato così la partita giocata questo pomeriggio dalla Salernitana che, dopo aver sbagliato quasi tutto nel primo tempo anche a causa di una formazione eccessivamente rinunciataria, nella ripresa ha reagito meritando l'1-1 a cospetto di un Bari molto meno forte di quanto non dica la classifica e che, occasioni e statistiche alla mano, ha rischiato addirittura di perderla: "Sono d'accordo sul fatto che il pareggio sia un risultato positivo per la Salernitana. Nel primo tempo siamo stati eccessivamente timidi e impacciati, avevamo paura di giocare e non siamo riusciti a sviluppare il nostro solito gioco come era accaduto anche la scorsa settimana ad Empoli. Il Bari, onestamente, anche nel primo tempo non ha fatto molto più di noi, ma è stato fortunato nel passare in vantaggio in una circostanza un pochino rocambolesca. Siamo una squadra duttile e questo è un nostro punto di forza, variamno sistema di gioco anche mantenendo gli stessi interpreti. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, ci siamo messi con un trequartista e due attaccanti e con un pizzico di cattiveria in più potevamo addirittura fare qualcosa in più del pareggio. Sono comunque contento dello spirito di adattamento di questi ragazzi che mi seguono sempre".

Redazione Sport