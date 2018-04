Grosso: "Dovevamo chiuderla nel primo tempo" Il mister rammaricato per l'1-1 contro la Salernitana

Dopo aver pareggiato con la Pro Vercelli e perso ad Ascoli, il Bari si conferma squadra incapace di allungare in classifica quando gioca contro le squadre collocate nella zona destra della classifica. L'1-1 con la Salernitana allontana forse definitivamente i biancorossi dalla zona promozione diretta e mister Grosso, in conferenza stampa, si è espresso così: "Avevamo approcciato bene la partita creando subito i presupposti per poter passare in vantaggio a cospetto di una squadra che la settimana scorsa aveva disputato una buona gara contro l'Empoli e che in precedenza ne aveva vinte tre su quattro. E' vero che abbiamo sbloccato il risultato in maniera un po' fortunosa ma è altrettanto vero che abbiamo meritato il vantaggio e abbiamo avuto un paio d'occasioni per siglare il raddoppio, purtroppo questo campionato insegna che se non chiudi le gare rischi sempre di farti rimontare e basta una piccola disattenzione per fare un passo indietro. Nella ripresa, infatti, abbiamo perso le distanze e concesso qualche occasione agli avversari che tuttavia non hanno creato grosse opportunità, anche se noi siamo stati troppo precipitosi nelle giocate e ci siamo allungati, favorendo la Salernitana. Non siamo stati in grado di tornare ad essere padroni del gioco e hanno avuto la possibilità di pareggiare. L'ingresso di Rosina è stato decisivo? Sicuramente la Salernitana ha fatto un altro tipo di gara nei secondi 45 minuti, ma io devo riflettere sull'atteggiamento della mia squadra: non solo non abbiamo bissato il buon primo tempo, ma dopo il pareggio granata abbiamo vissuto una decina di minuti piuttosto complicati e siamo andati in difficoltà. Ho inserito Busellato proprio per provare a riequilibrare la squadra e poi giocarmi la vittoria nel finale con gli altri cambi".

Redazione Sport