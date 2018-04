Altri campi: crolla il Foggia, la Ternana ne fa 5 Il Parma vince lo scontro diretto col Frosinone, buon esordio di Pillon a Pescara

In attesa dei posticipi in programma nelle prossime 48 ore, il campionato di serie B continua ad offrire una classifica sempre più equilibrata e che rende difficile ogni sorta di pronostico. Fatta eccezione per l'Empoli, autorevole candidata al salto di categoria, tuttel e squadre sono ancora in lotta per qualche obiettivo e anche chi sembrava ormai condannato alla retrocessione sta mostrando interessanti segnali di crescita. Basti pensare, ad esempio, all'Ascoli di Serse Cosmi che, dopo aver pareggiato a La Spezia e vinto col Bari, ha regolato per 2-0 il Carpi al termine di un primo tempo praticamente perfetto dal punto di vista tattico ed agonistico. Stesso discorso per la Ternana che, con De Canio in panchina, almeno in casa sta dando qualche segnale di risveglio: lo 0-0 col Frosinone non era stato casuale, oggi le fere hanno inflitto un pokerissimo ad un Cittadella in caduta libera e che è stato castigato da una tripletta dello scatenato Tremolada e dall'ennesima perla stagionale di Adriano Montalto. A proposito di goleade, il Foggia si conferma la squadra più imprevedibile d'Italia e, dopo aver perso per 3-0 allo Zaccheria, va a vincere 4-0 a Cremona approfittando della crisi senza precedenti dei grigiorossi. Splendido il gol di Zambelli, sotto la curva occupata da 3mila sostenitori rossoneri che stanno dimostrando con i fatti di meritare molto di più di una tranquilla salvezza. Il capolavoro, però, è della società e del direttore sportivo, abili non solo a riconfermare Stroppa dopo un girone d'andata altalenante, ma anche a ridisegnare la squadra investendo a gennaio. 1-1 tra Palermo e Pescara, con gli abruzzesi di Pillon che portano a casa un punto d'oro e recriminano allo stesso tempo per un rigore sbagliato. 2-0 del Parma sul Frosinone, con Longo sempre più in discussione: cinque gare su sei senza segnare per una rosa così forte sono davvero troppe e l'incubo di bissare la passata stagione diventa incombente. Pari, infine, anche tra Spezia ed Empoli, con i toscani che si confermano macchina da guerra. Mancano Donnarumma e Rodriguez? Ci pensa Piu, a bersaglio nella ripresa dopo l'iniziale 0-1 dell'ex Benevento Lopez. Ecco la classifica aggiornata in attesa di Pro Vercelli-Novara, Cesena-Entella e Avellino-Perugia, tre gare che cambieranno tantissimo gli scenari: Empoli 69, Frosinone, Palermo 58, Parma 56, Bari 54, Perugia 53, Venezia, Cittadella 50, Carpi 48, Foggia, Spezia 46, Salernitana 42, Cremonese 41, Pescara, Brescia, Novara 38, Entella, Ascoli, Avellino 36, Cesena 34, Ternana, Pro Verceli 30.

Gaetano Ferraiuolo