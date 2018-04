A Bari striscione per il Vikingo: "Torna presto" Lo storico tifoso reduce da un delicato intervento chirurgico

In occasione della partita giocata questo pomeriggio a Bari, entrambe le tifoserie hanno dedicato un pensiero anche a chi non c'è più, ma in passato ha preso parte alla grande festa in nome del gemellaggio tra la torcida biancorossa e quella granata. Non è passata inosservata la gigantografia di Alessandro Rubino, entrambe le curve hanno intonato cori in nome del Siberiano scomparso tragicamente e prematuramente 7 anni fa e che è considerato a livello nazionale un vero e proprio simbolo del mondo ultras. C'è chi, invece, per fortuna sta mettendo da parte alcuni problemi personali "lottando e non mollando" proprio come canta la curva Sud. Ieri pomeriggio Raffaele Russo, più noto come "Il Vikingo", ha subito presso la clinica Tortorella di Salerno un delicato intervento e ha incassato il sostegno della tifoseria granata così come quella del Bari che, attraverso messaggi social e telefonate private, si è costantemente tenuta in contatto con lui e con la sua famiglia per fare il punto della situazione e ricevere rassicurazioni. Nel settore ospiti è stato esposto uno striscione particolarmente bello e significativo: "Da Vikingo hai affrontato la tua battaglia, torna presto a sostenere la maglia", messaggio firmato da tutti i gruppi ultras della curva che sperano di poterlo riabbracciare già la prossima settimana per la sfida casalinga contro il Cesena, quando sarebbe davvero bellissimo rivederlo con la storica maglia bianca numero 7 a guidare l'anello superiore della Sud. Ricordato con commozione anche il giovane Giovanni Toriello, scomparso in settimana per la disperazione degli amici di Bellizzi e di tutte quelle persone con le quali condivideva la passione per il cavalluccio marino. Un momento molto triste in un pomeriggio di gioia che, però, non può far passare in secondo piano chi guarda la Salernitana da lassù e resterà per sempre nel cuore di tutti.

Gaetano Ferraiuolo