Casasola: "Fa piacere segnare". Le immagini lo "smentiscono" Il difensore: "Abbiamo un bravo allenatore, credo molto nella Salernitana"

Premiato dai cronisti di Sky come migliore in campo soprattutto per un gol che in realtà non ha segnato, Tiago Casasola ha postato sui social la foto del risultato finale gioendo per la seconda rete stagionale. Peccato, però, che successivamente l'addetto stampa Gianluca Lambiase gli abbia comunicato che nel tabellino è stato inserito Alessandro Tuia, bravo a trovare il varco giusto e ad inserirsi con un preciso colpo di testa. In sala stampa l'ex Alessandria, ancora ignaro di quanto stilato dall'arbitro nel referto, si è espresso così: "Io credo nella Salernitana, l'obiettivo primario è la salvezza, dopo si vedrà. Oggi abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nella ripresa abbiamo preso le contromisure ad una ottima squadra come il Bari. Pur essendo un difensore segno spesso e non è male; il gol è importante per la squadra. Continuiamo a lavorare e migliorare, siamo sulla strada giusta. In Italia mi trovo bene e sto crescendo tanto, qui a Salerno ho un allenatore bravo come Colantuono che mi dà consigli preziosi. Magari un giorno arriverò in serie A, chissà. Quando arrivai a Roma non è stato facile, non avevo mai giocato in Italia, non ero abituato a questo calcio". Casasola, che da gennaio in poi ha sempre giocato risultando un acquisto azzeccatissimo da parte del ds Fabiani e della società, aveva già timbrato il cartellino ad Ascoli: in quel caso non ci furono dubbi sulla paternità della rete...

Gaetano Ferraiuolo