Sul web: "Buttati un tempo e due punti,formazione da rivedere" I tifosi: "Signorelli e Di Roberto i peggiori, Rossi è più forte di Palombi"

Come ogni sabato, anche stavolta la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha tastato con mano l'umore della torcida granata spulciando sul web i commenti più interessanti. Stando a quanto si legge, si evince chiaramente che il punto conquistato al San Nicola ha soddisfatto i tifosi, ma resta tanto amaro in bocca per un primo tempo letteralmente regalato ad un avversario che, pur lottando per la promozione diretta, nè all'andata e nè al ritorno ha mai messo in difficoltà la Salernitana e che si poteva anche battere con un pizzico di coraggio in più. "Come si fa a tenere fuori Sprocati e mandare in campo Di Roberto?" si chiede Nunzio Iandolo, aprendo il dibattito sulle scelte di Colantuono. "Formazione sbagliata, i cambi hanno fatto capire che bastava fare le cose normali per vincere senza problemi a Bari. Signorelli è stato anonimo, non si può preferire Palombi a Rossi" aggiunge Enzo Ricciardi, ma in tantissimi hanno puntato il dito sul golden boy scuola Lazio che, tra l'altro fortunosamente, a Salerno ha segnato soltanto una rete beccando tante insufficienze in pagella. “Un allenatore non può incidere più di tanto quando ha una squadra tecnicamente modesta: per chi deve salvarsi e non ha grosse ambizioni, Colantuono in panchina è una garanzia e va più che bene” la "difesa" di Vincenzo D’Andria, “Vitale sta giocando un campionato pessimo e anche oggi ha commesso tanti errori, non capisco come faccia l’allenatore a tenerlo in campo” ha invece replicato Francesco Lodato, "smentito" dal padre Enzo: “In questo momento non conta chi gioca e chi allena: abbiamo conquistato un ottimo punto su un campo ostico a cospetto di un avversario che anche nel primo tempo ha segnato su un autogol. -8 alla salvezza, poi dobbiamo programmare un grande futuro”

“Formazione iniziale discutibile, fortuna che il mister ha rimediato nell’intervallo. Salernitana vivace nella ripresa, abbiamo messo sotto in classifica anche la Cremonese. Ora col Cesena per blindare la salvezza” dice Marco Lipari, “Bastavano due ritocchi per poter fare un campionato di vertice. E’ stato preso invece un giocatore come Palombi che non è adatto alla categoria e che, dipendesse da me, può tornare a Roma anche oggi stesso. Non bisognava smantellare la squadra dell’anno scorso” scrive con rammarico Alessandro Pezzatini, “Bari imbarazzante, recrimino per i punti che abbiamo perso” aggiunge Alberto D’Aiuto sostenendo che i biancorossi siano una squadra sopravvalutata. “Questa squadra è lo specchio della classifica che ha, non ha senso contestare un signor allenatore come Colantuono” riflette Umberto Manzione, “Finalmente siamo riusciti a portare a casa punti contro una squadra puntualmente baciata dalla fortuna quando ci affronta. Stavolta non hanno potuto far nulla contro una buona Salernitana” puntualizza Nicola Tedesco, emblematico anche il commento di Annamaria Portanova: "Bella Salernitana, peccato. Ahi, ahi Colantuono! Con una squadra messa in campo con criterio non siamo secondi a nessuno, il Bari ha segnato con un cross sbagliato. Grande Casasola, l'anno prossimo si vola".

Eugenio Mazzoni è piuttosto critico: "Se a gennaio avessimo preso un centrocampista forte e un bomber, oggi eravamo almeno sesti. Questa stagione resterà nella storia come un rimpianto enorme, invece nel prossimo campionato dovremo rivoluzionare la rosa a cospetto di squadre come Benevento, Verona, Spal e altre piazze importanti che arriveranno dalla serie C", di avviso diverso Carmine Bisogni: "Nel complesso una buona stagione: due derby vinti, 12 risultati utili di fila, un allenatore in panchina che sta lavorando anche in ottica futura, due risultati positivi col Bari, tra i pochi a battere l'Empoli, 2-2 in rimonta a Parma, mai in zona retrocessione, tanti gol segnati anche di buona qualità. Personalmente sono soddisfatto, è il terzo anno di B e ci può stare". "Oltre i 50 punti non andremo mai, già immagino che noia le ultime 2-3 giornate di campionato" dicono invece Alfonso Zammarrelli e Gianluca Grillo. Pareri come sempre discordanti, ma la speranza è che ora si vada tutti allo stadio perchè battere il Cesena diventa fondamentale.

Gaetano Ferraiuolo