Henderson: il mio gol? 50% tiro e 50% cross Le dichiarazioni del calciatore del Bari autore del gol del vantaggio

Il Bari si è portato fortunosamente in vantaggio con un tiro-cross di Henderson deviato con la spalla da Minala. Al termine della gara con la Salernitana, il centrocampista biancorosso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per fare chiarezza sul suo gol. “Una partita difficile ma aver conquistato un punto è importante, in questo momento. Il calcio è un gioco strano, bene nel primo tempo, abbiamo preso un gol ed è finita così. Il mio gol? Al 50% un tiro e 50% un cross. Comunque, sono felice per averlo fatto“

Redazione Sport