Pedullà: "Salernitana, l’anno prossimo il salto di qualità" Il noto giornalista: “Ora i punti per la salvezza, ma la piazza merita traguardi importanti”

Durante lo speciale serie B in onda su Sportitalia si è parlato approfonditamente di Salernitana anche grazie alla presenza in studio del difensore Raffaele Pucino. “E’ un peccato che si sia fatto male in un momento molto positivo della sua stagione, ma stiamo parlando di un calciatore di grande spessore. Mi preme fare un grande in bocca a lupo alla Salernitana, una squadra che vanta un seguito molto importante con una piazza esigente, ma molto calda alle spalle. Pareggiare a Bari non era semplice, a mio avviso i granata hanno disputato davvero una buona partita ottenendo un punto prezioso attraverso un secondo tempo di spessore” ha detto l’ottima conduttrice Valentina Ballarini, volto storico dell’emittente e grandissima competente di calcio. Tesi sposata in pieno anche da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato spesso vicino alle vicende di casa granata:

“E’ vero che questa squadra è partita veramente da zero, è vero anche che questo è il terzo anno di serie B e che si sta facendo un discreto campionato. Ora, però, una volta raggiunta la salvezza e conquistati questi punti che mancano è necessario iniziare a pensare al futuro per costruire una Salernitana che soddisfi le aspettative di una grande tifoseria come quella granata. Quanto alla partita, il Bari ancora una volta ha dimostrato di essere troppo discontinuo e ha perso punti pesanti in casa che incideranno sulla corsa per la promozione diretta. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza e l’area comunicazione della Salernitana che si sono sempre mostrati gentili e cordiali con noi, è stato un piacere poter interagire con un giocatore come Pucino”.

Gaetano Ferraiuolo