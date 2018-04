Cesena, tre punti d’oro, Pro Vercelli e Novara solo un pari La Virtus Entella di Aglietti crolla contro i romagnoli

Si conclude il turno domenicale della tredicesima giornata di Serie B. Il Cesena ha strapazzato la Virtus Entella, solo un pareggio nel derby della salvezza tra Pro Vercelli e Novara. La squadra di Grassadonia non è riuscita a sfruttare il turno casalingo per risalire la china, ha comunque staccato in coda la Ternana. Si inguaia invece la compagine di Aglietti, anche perché l’Avellino che l’affianca in classifica insieme all’Ascoli, giocherà domani il posticipo contro il Perugia. Balzo in avanti del Cesena, con tre punti che fanno classifica e morale. I gol per i romagnoli sono stati segnati da Kupisz al 2’, poi il raddoppio di Schiavone dopo 15’. Infine il gol della sicurezza al 5’ della ripresa con Dalmonte. Non c’è verso, invece, di violare le porte nella gara al Piola che, soprattutto nel primo tempo non vive di grosse emozioni. Un solo sussulto a 15’ dalla fine della gara con un tiro di Morra che fa la barba al palo.

Pro Vercelli-Novara 0-0

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Jidayi, Alcibiade, Bergamelli (21' Berra); Ghiglione, Castiglia, Vives, Germano (80' Da Silva), Mammarella; Reginaldo, Raicevic (69' Morra). All.: Grassadonia.

Novara (4-3-1-2): Montipò; Golubovic, Del Fabro, Chiosa, Calderoni; Sciaudone (71' Sansone), Ronaldo (88' Orlandi), Casarini; Moscati; Maniero (76' Macheda), Puscas. All.: Di Carlo.

Arbitro: Ghersini di Genova (Colella-Soricaro; IV uff. Curti)

Ammoniti: 39’pt Casarini (N), 15’st Maniero (N), 20’st Mammarella (P), 28’st Ronaldo (N), 34’st Jidayi (P)

Cesena-Entella 3-0

Cesena: Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz (dal 70' Vita), Schiavone (dal 65' Cascione), Fedele, Dalmonte; Laribi (dall' 84' Di Noia), Moncini. All. Castori



Virtus Entella: Iacobucci; De Santis, Ceccarelli, Cremonesi; Gatto (dal 46' Aramu), Ardizzone, Troiano (dal 36' Di Paola), Crimi, Aliji; La Mantia (dal 65' Llullaku), De Luca. All. Aglietti

Arbitro: Sacchi di Macerata (Sechi, Cipressa; IV uff. Camplone)

Marcatori: 2' Kupisz (C), 17' Schiavone (C), 50' Dalmonte (C).

Ammoniti: 44' De Luca (E), 51' Dalmonte (C), 74' Suagher (C)

Maurizio Grillo