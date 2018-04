Salernitana: contro il Cesena sarà giornata granata Indetta dalla società la giornata granata in occasione della gara contro i romagnoli

Alla fine sarà in occasione di Salernitana-Cesena la fatidica “giornata granata”, gara in cui tutti gli spettatori (inclusi gli abbonati) dovranno acquistare il tagliando per assistere all’evento. I prezzi stabiliti dalla società sono in linea con quelli degli scorsi anni: 10 euro per la Curva, 12 per i Distinti (8 per le donne) e 17 euro la Tribuna Azzurra. Ci saranno le solite riduzioni per Over 65, Under 14, Donne, Under 10 e studenti universitari. Inoltre per il settore ospiti è prevista la vendita libera. Questo il comunicato della società:

“Si comunica che in occasione della gara di Campionato Serie B ConTe.it U.S. Salernitana 1919 – Cesena in programma sabato 14 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno è stata indetta la giornata granata. Pertanto non saranno validi i Voucher e gli abbonamenti e sono sospesi i biglietti omaggio a qualsiasi titolo. I tagliandi per la gara saranno in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 9 aprile, presso tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 10:30 di sabato 14 aprile”.

Questo il link (CLICCA QUI) per accedere il prezzario completo

Simone Gallo