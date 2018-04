Volata salvezza, i calendari: due squadre quasi spacciate Avellino costretto a vincere stasera, tremano Cesena e Novara

E' ancora presto per fare calcoli, ma a nove giornate dalla fine del campionato qualche ragionamento si può anche iniziare a farlo. Dando per assodato che, fino al raggiungimento della fatidica quota 50, anche la Salernitana è da considerarsi tra le squadre che lottano per non retrocedere e che matematicamente anche la Ternana può ancora farcela pur dovendo compiere un autentico miracolo, ci concentriamo oggi sulla zona retrocessione e sul cammino di tutte quelle formazioni che lotteranno fino alla fine per il mantenimento della categoria. Da sabato scorso c'è ufficialmente anche la Cremonese, in caduta libera dopo aver fatto sognare la piazza per tutto il girone d'andata e che forse paga l'età media elevata di una rosa composta da tanti esperti e pochi giovani. E' comunque una serie B imprevedibile: basti pensare che l'Avellino sembrava potesse spiccare il volo grazie ai tre turni casalinghi consecutivi, me na ha persi due su due cambiando allenatore. I lupi, però, chiuderanno in trasferta con Ascoli e Ternana, soltanto teoricamente già retrocesse e quindi senza grosse ambizioni. Tornando all'attualità, il percorso più tortuoso sembra quello del Pescara che, pur avendo denotato qualche segnale di crescita a Palermo, sfiderà Bari e Spezia con una classifica tremenda.

Duro anche il percorso dell'Entella, costretta a giocarsi tutto a cospetto di avversari tosti come Avellino, Bari, Salernitana e Frosinone prima di chiudere con la trasferta di Novara. Proprio il Novara, dopo il ko di Salerno,ha avuto al possibilità di giocare contro tutte le dirette concorrenti: la molteplicità degli scontri diretti in programma rende imprevedibile la quota salvezza finale, dai più indicata in 50 punti. La Ternana sembra spacciata: del resto sperare di fare almeno 15 punti avendo sul percorso club come Perugia, Pescara, Parma e Palermo appare utopia. Almeno sulla carta. Occhio al Cesena, atteso dalle gare in campo esterno con Salernitana, Brescia e Pescara, in casa con le prime due della classifica, ma pronto a chiudere con una Cremonese che, alla quarantaduesima, potrebbe essere già salva.Proponiamo ora il calendario di tutte le squadre collocate a destra. In maiuscolo le sfide in trasferta

Salernitana 42 Cesena, CREMONESE, Cittadella, Brescia, PERUGIA, Entella, FOGGIA, Palermo

Cremonese 41: PALERMO, Salernitana, Ascoli, SPEZIA, Novara, EMPOLI, Venezia, CESENA

Brescia 41: Carpi, SPEZIA, Cesena, SALERNITANA, Frosinone, CITTADELLA, Empoli, Ascoli

NOVARA 39: Ternana, BARI, Venezia, EMPOLI, CARPI, Pescara, PERUGIA, Entella

Pescara 38: Bari, PRO VERCELLI, Spezia, TERNANA, Cesena, NOVARA, Ascoli, VENEZIA

CESENA 37: SALERNITANA, Empoli, BRESCIA, Frosinone, PESCARA, Parma, PALERMO, Cremonese

Avellino 36: Perugia, ENTELLA, Frosinone, PALERMO, CARPI, Cittadella, ASCOLI, Spezia, TERNANA

ENTELLA 36: Avellino, VENEZIA, Pro Vercelli, BARI, Ascoli, SALERNITANA, Frosinone, NOVARA

ASCOLI 36: Parma, CREMONESE, Perugia, ENTELLA, Avellino, PESCARA, Brescia

PRO VERCELLI 31: EMPOLI, Pescara, ENTELLA, Parma, Venezia, SPEZIA, Ternana, CITTADELLA

Ternana 30: NOVARA, Foggia, PERUGIA, Pescara, PARMA, Palermo, PRO VERCELLI, Avellino

Gaetano Ferraiuolo