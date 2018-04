Sabato Giornata Granata, la società chiama a raccolta i tifosi Qualche mugugno tra i supporter del cavalluccio marino , ma era prevista

Prima o poi doveva essere indetta. La giornata granata è prevista nella sottoscrizione dell'abbonamento ed è la società a decidere, a suo insindacabile giudizio, quando applicarla. Correva voce già nella gara contro l'Avellino, ma si è pensato bene di rinviare tutto ad altra partita per consentire in un match così importante per i tifosi, di essere presenti in massa per sostenere la squadra. Si è deciso per la gara di sabato prossimo.

Tra i tifosi c'è chi mugugna e chi prende atto della decisione

Mugugni tra la tifoseria, soliti commenti sui social: a chi ritiene poco opportuna la scelta c'è, invece, chi risponde che è tutto regolare, che ci può stare la decisione, in quanto prevista. “Sabato è una gara importante”, fanno sapere dalla società. C'è bisogno più che mai del sostegno della tifoseria, quindi si attende una buona risposta. Fin qui, ragionamento che non fa una grinza. Magari, per andare incontro alle esigenze anche dei supporter del cavalluccio marino, nella giornata granata si poteva propendere per prezzi un po' più accessibili.

Prezzi sullo standard degli anni precedenti

Invece, ci si è mantenuti sugli standard degli anni precedenti. A Palermo, ad esempio, la società rosanero per chiamare a raccolta i propri tifosi al Renzo Barbera “in occasione del decisivo finale di campionato” (come recita la nota del sito ufficiale) ha fissato prezzi popolari con Curva Nord e Curva Sud a 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino a 5 euro. E per placare l'ira degli abbonati, che altrimenti sarebbero danneggiati da tale decisione, chi usufruirà del rinnovo avrà diritto a uno sconto del 50% per la prossima stagione. Conoscendo patron Zamparini, la decisione non sorprende più di tanto. Ecco, magari, non si pretende tanto a Salerno, però... Chi ama i colori granata, comunque, nei momenti di bisogno non fa mai mancare il proprio apporto, anche a costo di sacrifici di ordine economico. E' sempre stato così.

