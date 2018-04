Bella iniziativa del club Colosseo Granata Presente anche una delegazione dell'U.S.Salernitana

Come sempre accaduto nel corso di questi anni, la tifoseria granata è pronta a scendere in campo per sposare l'ennesima battaglia sociale. Nell'occasione toccherà ai ragazzi del club "Colosseo Granata" dimostrare non solo la grande passione per la Salernitana e l'innato senso di appartenenza alla città di Salerno, ma anche la capacità di abbinare l'amore per il calcio e per lo sport alla solidarietà. Venerdì mattina, alle 10:30, prezzo il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano si terrà l'iniziativa "Adotta una scuola" e i ragazzi del gruppo guidato da Salvatore Caldarelli, in collaborazione con l'associazione "Orizzonti Futuri", donerà ad un istituto scolastico un defibrillatore Tecnoheart Plus e Paracolpi per la messa in sicurezza dei termosifoni. Alla consegna prenderanno parte Arnaldo Ridolfi, responsabile della suddetta associazione, il consigliere Antonio La Ghezza e i soci del club Salvatore Caldarelli e Antonio Esposito. Alla kermesse saranno presenti esponenti del CCSC e dell'U.S.Salernitana 1919, conferma del fatto che la società è sempre vicina alle attività del tifo organizzato.

Gaetano Ferraiuolo