Notiziario granata: differenziato per Pucino e Bocalon Mente già rivolta alla gara contro il Cesena

La Salernitana ha ripreso la preparazione in vista della prossima gara interna contro il Cesena. Una partita fondamentale per il cammino della formazione granata, trattandosi di uno scontro diretto per la salvezza. Acquisire tre punti contro i romagnoli significherebbe salvezza quasi certa, anche perchè si lascerebbe la squadra di Castori in piena bagarre per evitare i play-out o la retrocessione diretta.

Gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto oggi al campo Volpe un lavoro atletico defaticante ed esercitazioni tecniche. Il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita tattica ed esercitazioni sui tiri in porta. L’allenamento è terminato con una partita finale. Raffaele Pucino e Riccardo Bocalon hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Doppia seduta in programma domani per i granata al via alle ore 10:30 al campo “Volpe”. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.

M.G.