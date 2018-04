L’Avellino interrompe la serie positiva del Perugia Sconfitta netta dei grifoni al Partenio-Lombardi dopo nove risultati utili consecutivi

La cura Foscarini comincia a funzionare. E’ un altro Avellino quello che ha affrontato stasera il Perugia, squadra in serie positiva da nove giornate. Buona la prima del neo allenatore degli irpini, che hanno meritato la vittoria. Castaldo sugli scudi, autore di una doppietta. La squadra di Breda stasera era solo l’ombra di quella ammirata nelle ultime giornate, ma va sottolineato che i grifoni non si attendevano probabilmente un Avellino così particolarmente agguerrito. I tre punti conquistati consentono alla compagine di Foscarini di uscire fuori dalla zona calda della classifica, dove erano precipitati dopo i risultati della tredicesima giornata di ritorno. Gli ospiti restano comunque in una posizione utile per l’obiettivo play-off.

Padroni di casa già pericolosi al 6’ con un colpo di testa di Castaldo che colpisce la traversa, su assist di Falasco. I due si ripetono al 26’, ma questa volta l’attaccante fa gol, sempre di testa. Il Perugia tenta una reazione, ma la serata non è quella giusta, anzi sono i biancoverdi a sfiorare ancora il gol col solito Castaldo che impegna Leali. Sulla respinta del portiere è D’Angelo a non inquadrare la porta. Nella ripresa al 12’, l’Avellino si porta sul doppio vantaggio ancora con lo scatenato Castaldo, abile ad approfittare di una ribattuta degli avversari e a spedire da buona posizione in rete con l’aiuto di una deviazione di Bianco. Dopo oltre 7’ di recupero finisce la gara per la gioia dei tifosi irpini, che festeggiano con la squadra il ritorno alla vittoria.

Avellino - Perugia 2-0

Marcatori: pt 26' Castaldo; st 12' Castaldo.

Avellino (4-4-2): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Migliorini, Falasco (17' st Marchizza); Molina (48' st Vajushi), De Risio, Di Tacchio, D’Angelo (9' st Laverone); Asencio, Castaldo. A disp.: Casadei, Moretti, Ardemagni, Gavazzi, Morero, Morosini, Rizzato, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Perugia (3-5-1-1): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio (19' st Buonaiuto), Kouan (5' st Diamanti), Bianco, Gustafson, Germoni (23' st Terrani); Cerri; Di Carmine. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Colombatto, Belmonte, Dellafiore. All.: Breda.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Intagliata della sezione di Siracusa e Formato della sezione di Benevento. Quarto uomo: De Tullio della sezione di Bari.

Note: Ammoniti: Kouan, Di Carmine, Di Tacchio e Bianco per gioco falloso; Lezzerini per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-3. Recupero: pt 2'; st 7'. Spettatori paganti: 1673 (abbonati 2778).

Maurizio Grillo