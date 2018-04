Classifica cannonieri: copertina per Piu, comanda Caputo Secondo gol consecutivo per Tuia

Con la doppietta di Castaldo va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B che, come sempre, ha regalato tante reti e risultati a sorpresa. Copertina di giornata al centravanti dell'Empoli Piu, bravo a caricarsi il peso dell'attacco toscano sulle spalle per sopperire all'assenza di Rodriguez e Donnarumma. Prima tripletta in cadetteria per Tremolada, per la Salernitana nono gol direttamente dalla difesa e secondo consecutivo per Tuia. Ecco la classifica marcatori aggiornata



21 reti: Caputo Francesco (Empoli)



18 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)



17 reti: Montalto Adriano (Ternana)



15 reti: Di Carmine Samuel (Perugia)



14 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)



13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Cerri Alberto (Perugia), Galano Cristian (Bari)



12 reti: Nestorovski Ilija (Palermo), Pettinari Stefano (Pescara)



11 reti: Jallow Lamin (Cesena), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Ciano Camillo (Frosinone), Caracciolo Andrea (Brescia)



10 reti: Luca Tremolada (Ternana)



9 reti: Kouame Christian (Cittadella), Torregrossa Ernesto (Brescia), Calaiò Emanuele (Parma), Sprocati Mattia (Salernitana)



8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Iori Manuel (Cittadella), Improta Riccardo (Bari), Castaldo Luigi (Avellino)



7 reti: Marilungo Guido (Spezia), Rodriguez Alejandro (Empoli), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Duarte Gaston (Pescara), Granoche De Luca Giuseppe

G.F.