Tifosi buone notizie per la prossima stagione Ecco le ultime novità

Abbiamo ricevuto diverse volte telefonate di protesta da parte dei lettori del nostro portale e dei telespettatori di Otto Channel che ci hanno sollecitato su una tempestiva di strettissima attualità e che la società ha preso a cuore per venire incontro alle esigenze di tutti e favorire l'afflusso di pubblico allo stadio. È notizia di questa mattina che la proprietà e la dirigenza abbiano in programma a fine stagione una riunione operativa atta ad aumentare il numero di ricevitorie abilitate all'emissione dei tagliandi, quantitativamente assai minori rispetto alle scorse annate anche per un esiguo vantaggio economico dei responsabili delle attività commerciali.

Ad ogni modo ci si sta già muovendo in questa direzione: un punto vendita è stato individuato a Pastena, nei pressi della Chiesa Madonna di Fatima, ma anche in provincia le richieste sono tante e si spera possano aumentare le ricevitorie abilitate in Cilento e nella costiera amalfitana, mentre è decisamente migliorata la situazione ad Eboli, laddove però ultimamente hanno inaugurato club del Napoli e si è un po'spenta la passione granata. Contestualmente la società potrebbe revocare la collaborazione con quei punti vendita che spesso rimandano indietro i tifosi ufficialmente per problemi tecnici, ma in realtà per favorire le giocate al Lotto o scoraggiare code lunghe.

Anche da questo punto di vista sono arrivate diverse segnalazioni. È ancora presto, infine, per parlare di campagna abbonamenti, ma potrebbero essere aperti più botteghini per evitare le resse e i disagi sotto il sole degli ultimi anni. Sarà confermata la collaborazione con i club organizzati, sempre pronti ad offrire a titolo totalmente gratuito un servizio eccellente.

Gaetano Ferraiuolo