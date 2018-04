Spettatori, boom di tifosi nell'ultimo turno In trasferta Salerno da record, ma il pubblico granata ha fatto peggio anche di club di Lega Pro

Sarà per le belle giornate, sarà perchè le partite iniziano ad essere interessanti ed importanti, ma nell'ultimo fine settimana gli spalti sono stati pieni praticamente ovunque. Nessuno è sceso sotto quota 3800, anche perchè le big giocavano quasi tutte tra le mura amiche e diverse tifoserie hanno gremito il settore dedicato agli ospiti viaggiando in giro per l'Italia. Il primo posto in assoluto spetta proprio alla sfida tra Bari e Salernitana che, tra paganti ed abbonati, ha fatto registrare un totale di 17135 presenze. La società barese fa sapere che, oltre ai 1300 cuori granata presenti in curva Sud, sono stati staccati almeno altri 500 biglietti da Salerno per gli altri settori, un dato sicuramente importante e che colloca i tifosi della Salernitana al secondo posto in B per seguito fuori casa. Solo i foggiani hanno fatto meglio ed anche a Cremona erano oltre 2500, un colpo d'occhio eccezionale ed una spinta notevole che ha inciso sullo 0-4 finale: in pratica si era in Lombardia, ma si giocava allo Zaccheria. Secondo gradino del podio conteso da tre piazze che hanno superato quota 11mila: si tratta di Cesena, Palermo e Parma e proprio il Renzo Barbera sta tornando ad essere quello stadio gremito, colorato e trainante che l'Italia intera aveva imparato a conoscere. Grazie alla politica dei prezzi popolari facile prevedere che ce ne saranno ancora di più sabato pomeriggio.

Discreti dati anche a La Spezia (in seimila per la sfida alla capolista Empoli, per la prima volta accompagnata in trasferta da oltre 150 persone) e Venezia (5844 per la gara col Brescia), il derby piemontese ha visto la Pro Vercelli giocare dinanzi a tremila tifosi, ultimo posto per Avellino-Perugia (circa 4000) e Ternana-Cittadella (3884). Nella speciale classifica del tifo Salerno resta sesta con 150mila presenze circa, una media di 9330 a partita inferiore a quanto accadeva in Prima Divisione. Cesena, Foggia, Parma, Frosinone e Bari hanno fatto decisamente meglio, a breve l'Arechi potrebbe essere scavalcato anche dal Curi, dal Barbera e dall'Adriatico. Fa un certo effetto notare che la torcida granata perde il confronto anche con Lecce e Catania che giocano in C1, ma è quasi alla pari con Crotone, Sassuolo, Chievo e Spal che militano in massima serie. Ecco i dati nel dettaglio:

Ascoli-Carpi 5039 spettatori

Avellino-Perugia 4100 spettatori

Bari-Salernitana 17135 spettatori (1800 ospiti)

Cesena-Entella 11084 spettatori

Cremonese-Foggia 7788 spettatori (3000 da Foggia)

Palermo-Pescara 11234 spettatori

Parma-Frosinone 11651 spettatori

Pro Vercelli-Novara 4087 spettatori

Spezia-Empoli 6460 spettatori

Ternana-Cittadella 3884 spettatori

Venezia-Brescia 5844 spettatori

Gaetano Ferraiuolo