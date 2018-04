Di Vaio: "Retrocedere con 38 punti, quasi un record!" Il pensiero dell'ex bomber: "Io segnavo, lo stadio veniva giù..."

La redazione di SalernoSport24 ha intervistato l'ex attaccante della Salernitana Marco Di Vaio che, tra le altre cose, ha ricordato la sua esperienza all'ombra dell'Arechi chiusa con una promozione, una retrocessione e un bottino di 34 reti segnate in campionato: "Andai a Salerno affascinato dal progetto del presidente Aliberti, il quale acquistò l’intero cartellino. Fu una scommessa e un anno incredibile. Il primo campionato è stato meraviglioso, con la promozione e la vittoria della classifica cannonieri. Quando segnavo lo stadio veniva giù, se sono diventato il calciatore che poi sono stato, una parte importante la devo a Salerno che ha dato il vero slancio alla mia carriera. Ricordi più belli? Sicuramente due gare di Serie A, l’esordio con il Milan è la vittoria con il mio gol sulla Juventus, tre punti che riaccesero la luce della speranza. Peccato che finì come finì, una retrocessione immeritata con 38 punti, un piccolo record! Di recente c'è stata la partita con il Bari, ma in questo caso i ricordi non solo belli per quello 0-0 che non ci aiutò nel discorso salvezza. Colgo l'occasione per salutare il pubblico granata".

Redazione Sport