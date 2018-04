Serie B Giudice Sportivo: due squalificati nel Cesena Perticone e Suagher salteranno la Salernitana

Sono 7 i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della 13a giornata di ritorno della Serie B ConTe.it, tutti per una giornata.

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore tre petardi; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere lo speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel secondo tempo dal Direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BENEDETTI Amedeo (Cittadella): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete. SCAGLIA Filippo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 CAVION Michele (Cremonese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 PERTICONE Romano (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AGNELLI Cristian Antoni (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BIANCO Raffaele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SUAGHER Emanuele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

