Classifiche a confronto: granata a -4 Un anno fa Salernitana vicina ai play off

Interessante articolo questa mattina pubblicato dal portale Tuttomercatoweb.com che, come spesso accade in queste settimane, ha approfondito tutto ciò che riguarda il mondo della serie B paragonando il rendimento attuale delle 22 contendenti con quello della passata stagione. Il dato più rilevante è che quasi tutte hanno fatto peggio di un anno fa, statistica che può essere interpretata in due modi: o il campionato è davvero mediocre o è così equilibrato che si fa fatica ad avere continuità. Basti pensare che il Brescia, in piena zona retrocessione e costretto a cambiare allenatore in media una volta ogni 10 partite, è l'unica squadra che ha lo score in positivo con un incoraggiante +6 rispetto a quanto fatto da Brocchi. Quanto alla Salernitana c'è invece un -4 che deve far riflettere: esattamente un anno fa, di questi tempi, i granata di Alberto Bollini, trascinati dai gol di Coda e Donnarumma, erano a 46 punti, a poche lunghezze dall'ottavo posto play off e virtualmente salvi. Oggi le cose sono leggermente diverse: zona promozione lontanissima (-8) e un +5 sulla quint'ultima da difendere a tutti i costi sin da sabato pomeriggio contro il Cesena all'Arechi. Ecco la situazione aggiornata, si evince il crollo di Entella e Pro Vercelli:

Empoli 67*

Palermo 58*

Frosinone 58 (-3)

Parma 56**

Bari 54 (+4)

Perugia 53 (+1)

Venezia 50**

Cittadella 50 (-1)

Carpi 48 (=)

Spezia 46 (-2)

Foggia 46**

Salernitana 42 (-4)

Cremonese 41**

Brescia 41 (+6)

Novara 39 (-7)

Pescara 38*

Cesena 37 (+1)

Avellino 39 (=)

Virtus Entella 36 (-14)

Ascoli 36 (-2)

Pro Vercelli 31 (-8)

Ternana 30 (-2)

