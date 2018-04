Singolare episodio ieri al Partenio-Lombardi Lo speaker sbaglia, la società irpina paga e si scusa

Tutti i presenti, ma anche chi era davanti alla tv, hanno ascoltato lo speaker dello stadio Partenio-Lombardi annunciare 12 minuti di recupero, invece di 7, quelli reali concessi dal quarto uomo De Tullio su indicazione dell'arbitro Piccinini. Qualcuno ha pensato a un modo come un altro per ironizzare sugli eccessivi minuti concessi dal direttore di gara. Anche il Giudice Sportivo, che nel comunicato di oggi decreta: Ammenda di € 1.000,00 alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere lo speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel secondo tempo dal Direttore di gara.

Pronta la risposta del club irpino tramite Facebook: «In merito all’ammenda inflitta dal giudice sportivo, relativamente alla comunicazione dello speaker circa il recupero concesso nel secondo tempo, la società fa sapere che quanto erroneamente comunicato non vuole rappresentare, nella maniera più assoluta, una mancanza di rispetto nei riguardi degli ufficiali di gara, del pubblico e delle squadre, né tantomeno è stata volontà dello speaker di fare ironia – peraltro del tutto fuori luogo - bensì di un errore di comunicazione per cui sia l’autore del messaggio, sia la società intendono scusarsi».

M.G.