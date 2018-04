Notiziario: per Salernitana e Cesena duro lavoro oggi Percorsi riabilitativi per Jallow e Cacia. Ancora differenziato per Pucino

Qui Salerno - Doppia seduta quest’oggi per la Salernitana al campo “Volpe”. Gli uomini di Stefano Colantuono questa mattina hanno aperto la seduta con un lavoro di velocità seguito da partite a pressione. Nel pomeriggio granata impegnati con un riscaldamento tecnico seguito da un lavoro difensivo in situazioni di gioco. Ancora differenziato per Pucino, che potrebbe tornare a disposizione del tecnico prima del previsto. La seduta di allenamento è terminata con una partita tattica.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 allo Stadio “Arechi”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Qui Cesena - Dopo la ripresa di ieri mattina, Mister Castori e i suoi ragazzi sono tornati quest'oggi a lavorare al Centro Sportivo di Villa Silvia per proseguire la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro la Salernitana.

Sotto una leggera pioggia la seduta si è aperta con una prima parte riservata ad una messa in azione tecnico-coordinativa seguita da un lavoro atletico con corsa intermittente e cambi di direzione.

Successivamente spazio ad esercitazioni tattiche e movimenti per reparto che hanno preceduto una partita finale su campo ridotto terminata 5-3 in favore della squadra verde grazie alla doppietta di Kupisz e ai goal di Moncini, Di Noia e Nanni mentre per i neri sono andati a segno Chiricò e due volte Emmanuello.

Mentre gli attaccanti Jallow e Cacia hanno continuato nei rispettivi percorsi riabilitativi, il difensore Esposito ha intensificato il lavoro personalizzato; aggregati dalla Primavera i giovani Babbi, Ceccacci, Gkaras e Nanni.

Per domani pomeriggio alle ore 15:00 è in programma l’ultimo allenamento della settimana in quel del “Rognoni”.

