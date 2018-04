Lega B: le curiosità della 13^ giornata di ritorno Occhio alla risalita dell'Ascoli

Giornata da protagonista per Gigi Castaldo che con la sua doppietta ha trascinato l’Avellino alla vittoria sul Perugia nel posticipo. Il bomber irpino va così in doppia cifra per l’ottava volta. Vittorie importanti anche per Parma e Ternana Unicusano, i ducali si avvicinano al secondo posto grazie al sesto successo nelle ultime 7, per le fere 3 punti per tornare a sperare nella salvezza.

Ecco tutte le altre curiosità segnalate da Football Data sulla 34a giornata della Serie B ConTe.it:

6 Sesta vittoria nelle ultime 7 giornate della serie B ConTe.it 2017/18 per il Parma: unico stop, il k.o. esterno per 0-2 contro la Virtus Entella, il 13 marzo.

5 La Ternana Unicusano non segnava 5 reti in un singolo match di B dal 19 ottobre 2013, allora vinse 5-0 in casa contro il Novara.

10 I punti conquistati dall’Ascoli nelle ultime 4 giornate, dopo averne ottenuti 26 nelle precedenti 30.

1 Per la prima volta nel XXI secolo il derby piemontese Pro Vercelli–Novara giocato al Piola è terminato senza reti.

8 Con la doppietta messa a segno contro il Perugia, Castaldo è arrivato quota 10 in campionato, e per l’ottava volta in carriera ha raggiunto la doppia cifra di reti stagionali.

M.G.