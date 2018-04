Questa sera Compagnoni ospite di Granatissimi L'amuleto granata e grande giornalista parlerà di Salernitana insieme all'ex Fabio Vignaroli

Torna questa sera "Granatissimi", contenitore di informazione interamente dedicato alla Salernitana che, come sempre, prevede la partecipazione di ospiti importanti e una continua interazione con la tifoseria granata. Ad impreziosire la puntata, in onda alle 21 su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), gli interventi telefonici in diretta dell'ex attaccante della Salernitana Fabio Vignaroli, straordinario bomber degli anni 2000, e il grande giornalista di Sky Maurizio Compagnoni, particolarmente amato dalla torcida granata e considerato un autentico amuleto per il cavalluccio marino. Entrambi parleranno del momento vissuto dalla Salernitana, con aneddoti, amarcord e approfondimenti sul campionato di serie B. Potrete eventualmente rivolgere domande telefonando al numero 089252486 o postando un commento sulla pagina facebook di Granatissimi o di Ottopagine. Appuntamento a questa sera per un'altra puntata speciale e ricca di contenuti

Redazione Sport