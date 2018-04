Moncini: "Fortunati nel primo tempo" Parla l'attaccante: "Felice per il gol, calendario difficile"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto l'attaccante del Cesena Gabriele Moncini, autore del gol del vantaggio e protagonista di una prestazione positiva prima del comprensibile calo finale: "La partita è iniziata male, loro hanno avuto 4 occasioni nette e siamo stati fortunati. Fulignati ci ha salvato e abbiamo avuto la bravura di far gol praticamente alla prima chance. Nella ripresa, paradossalmente, abbiamo beccato l’1-1 nel nostro momento migliore, anche io in alcune occasioni potevo far meglio e ho avuto la possibilità di raddoppiare. Il pareggio è giusto, quando in avanti mancano calciatori come Jallow e Cacia si può parlare di emergenza. C’è stato un cambio di modulo che ci ha permesso di esprimerci al meglio, portiamo a casa questo punto e andiamo avanti sapendo che manca ancora tanto per raggiungere l’obiettivo della salvezza. La mia rete? La dedico a mio padre, è il mio primo tifoso e mi sprona sempre a dare il massimo”. Moncini prosegue: “Abbiamo affrontato scontri diretti che non sono andati benissimo, ora ci aspetta un calendario difficilissimo ma già nel girone d’andata ce la siamo giocata alla pari. Il nostro modo di giocare non cambierà, a volte tendiamo di più a mantenerci sulla difensiva e questo ci permette di essere equilibrati”

Redazione Sport