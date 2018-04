Altri campi: giornata da X, che tonfo il Novara! In classifica non cambia praticamente nulla, Pro Vercelli a un passo dalla serie C

Quello concluso oggi può considerarsi un turno interlocutorio, dal momento che quasi tutte le partite sono terminate con un risultato di parità. Dando uno sguardo alla classifica, infatti, possiamo notare che la Salernitana ha mantenuto inalterato il vantaggio sulla quint'ultima grazie ai segni X maturati sugli altri campi, una giornata che ha sancito ufficialmente la crisi di Frosinone e Palermo (Tedino rischia l'esonero), la rinascita della Ternana e la quasi retrocessione di una Pro Vercelli che, pur giocando un'ottima gara ad Empoli, ha perso ancora e si ritrova immeritatamente in fondo e con un distacco notevole dalla concorrenza. Proprio alla Ternana va la copertina di giornata: vincere 3-0 al Piola di Novara non era impresa semplice, mister De Canio però ha saputo motivare il gruppo a dovere dopo il 5-1 col Cittadella ed è riuscito a conquistare il secondo successo di fila che, da quelle parti, non si vedeva da tempo. Che possa esserci una sorpresa in zona retrocessione e un bis del miracolo sportivo della passata stagione? Martedì ne capiremo qualcosa in più ed avremo ulteriori risposte. Di certo c'è che Di Carlo non sta facendo meglio del suo predecessore e voci di corridoio parlano di un clamoroso ritorno di Corini. 1-1, come detto, tra Palermo e Cremonese: in attesa di capire chi potrà essere il sostituto di Tedino, la squadra di Tesser si gode un insperato pareggio esterno e preparerà con maggiore serenità la gara interna con la Salernitana che vale almeno mezza salvezza.

1-1 tra Entella ed Avellino: vantaggio dei lupi nel segno di Asencio al 5' della ripresa, pareggio di Ceccarelli ad un quarto d'ora dalla fine che tiene in vita la formazione di Aglietti, ma allo stesso tempo permette a mister Foscarini di conquistare il quarto punto in una settimana e di godersi una classifica sicuramente migliore e meno preoccupante. 2-2 in rimonta ed in inferiorità numerica di un Pescara rivitalizzato dalla cura Pillon e capace di riacciuffare il Bari quasi a tempo scaduto: è toccato a Pettinari (a secco da oltre 4 mesi e beccato da parte del pubblico) rimettere le cose a posto al 94', due punti persi per i ragazzi di Grosso che rischiano di dire definitivamente addio al sogno promozione diretta. Non vola, però, nemmeno il Frosinone di Longo, frenato sull'1-1 in casa dallo Spezia e addirittura a rischio ko nel finale. Martedì ad Avellino match verità: il mister rischia davvero l'esonero se non dovesse arrivare un risultato positivo. 1-1 in rimonta del Perugia sull'ottimo Venezia di Inzaghi, analogo risultato a Brescia tra le Rondinelle e il Carpi di Calabro. Ecco la classifica aggiornata, con l'Empoli a +11 sulla terza e praticamente in viaggio verso la categoria superiore: Empoli 70, Palermo, Frosinone 59, Parma 57, Bari 55, Perugia 54, Venezia, Cittadella 51, Foggia, Carpi 49, Spezia 47, Salernitana 43, Cremonese, Brescia 42, Avellino 40, Novara, Pescara 39, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana 33, Pro Vercelli 31.

Gaetano Ferraiuolo