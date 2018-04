Lotito in silenzio stampa, ma sulla multiproprietà... Il patron si sofferma con i giornalisti: "Un altro presidente? Può portarvi in A..o in D"

Ufficialmente in silenzio stampa, il presidente Claudio Lotito si è intrattenuto con i giornalisti all'esterno della tribuna per analizzare il pareggio odierno ottenuto contro il Cesena. Tanto rammarico per il gol subito, per le occasioni da gol fallite nel primo tempo (in particolar modo quella di Sprocati), ma anche la soddisfazione per la rete di Rosina che finalmente ha ripagato la fiducia della società con una magia che ha regalato un punto troppo importante in ottica salvezza. Incalzato dalle domande dei presenti, tuttavia, il patron si è soffermato anche sulla regola della multiproprietà che, a detta di molti tifosi, frenerebbe le ambizioni future. Da questo punto di vista il presidente è stato chiaro e ha svelato quanto segue: al momento non ci saranno modifiche del regolamento e, qualora la Salernitana dovesse andare in serie A, avrebbe tre mesi di tempo per trovare un acquirente al fine di evitare un problema di carattere giuridico che potrebbe comportare risvolti anche clamorosi. Di certo c'è che per ora si va verso le squadre B ("Io sono contrario e non la farò, i miei calciatori li posso mandare a Salerno" ha detto in merito) e che lo stesso Mezzaroma non potrebbe assumere il timone della squadra "perchè è giusto che nella stessa categoria non ci siano due club riconducibili allo stesso proprietario, noi facciamo le cose nel rispetto delle regole".

In presenza dell'avvocato Capobianco, Lotito ha comunque ricordato di aver investito tanti soldi, di aver riportato la Salernitana in B dall'Eccellenza e di aver mantenuto un rapporto giusto con la Lazio dirottando a Salerno i migliori calciatori del vivaio, almeno dal suo punto di vista."Se volete la serie A trovatevi un altro presidente: può vincere il campionato...o farvi tornare in D, dipende dai punti di vista "una delle tante frasi del patron, invitato comunque dai giornalisti a fare chiarezza con la piazza sulle prospettive future. "Indietro sicuramente non torneremo più" una delle rassicurazioni di Lotito, convinto che la squadra stia acquisendo consapevolezza dei propri mezzi e anche condizione atletica grazie al lavoro dell'allenatore, tuttavia non certissimo della riconferma pur avendo un contratto anche per la prossima stagione. Sempre ai giornalisti presenti Lotito ha manifestato un certo dispiacere per la mancata risposta del pubblico ricordando che solo con l'apporto di tutte le componenti si possono conquistare i risultati. "State tranquilli, per tanti motivi è il primo che vuole andare in serie A e le soluzioni si trovano" dicevano gli amici di Lotito che, sorridendo, si trincerava dietro un "sono in silenzio stampa" che lasciava presagire la volontà di non svelare pubblicamente quelle che potrebbero essere le strategie future in caso di auspicato salto di categoria.

Redazione Sport