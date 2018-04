-7 alla salvezza, Novara e Cesena rischiano: i calendari Lo 0-3 con la Ternana inguaia i piemontesi, Pro Vercelli con un piede e mezzo in C1

Avesse vinto oggi, la Salernitana avrebbe potuto virtualmente archiviare il discorso salvezza. E invece per i granata ci sarà ancora da soffrire, sebbene le prossime tre partite possano risultare determinanti: lo scontro diretto di Cremona, la doppia sfida casalinga con Cittadella e Brescia. Guai a dare per scontato il raggiungimento dell'obiettivo: martedì i grigiorossi viaggeranno sulle ali dell'entusiasmo dopo il pari d'oro di Palermo, il Cittadella da anni è un osso duro per tutti ed è tra le squadre di B che ha vinto di più lontano dalle mura amiche, il Brescia è in netta ripresa e oggi, fino al 94', aveva scavalcato la Salernitana. In previsione della trasferta ostica di Perugia e di una chiusura potenzialmente da brividi con Palermo e Foggia, dunque, bisognerà conquistare questi 7 punti nei prossimi 15 giorni, per giocarsi in casa lo scontro diretto con l'Entella senza eccessivi affanni. Il calendario, comunque, è assai sfavorevole per Novara e Cesena: il ko interno con la Ternana ha inguaiato i piemontesi, ora attesi dai match con Bari, Venezia, Empoli, Carpi, Pescara e Perugia, tutte squadre importanti e che lottano per qualcosa. Stesso discorso per il Cesena, tra l'altro afflitto anche da problematiche societarie che tengono i tifosi col fiato sospeso. La Pro Vercelli, pur volenterosa e ben organizzata, sembra quasi spacciata, la Ternana capirà contro il Foggia se rientrerà in corsa miracolosamente o se si stanno ponendo soltanto le basi per l'immediata risalita. Sulla carta il percorso più agevole è quello del Pescara. Ecco i calendari:

Salernitana 43, CREMONESE, Cittadella, Brescia, PERUGIA, Entella, FOGGIA, Palermo

Cremonese 42: Salernitana, Ascoli, SPEZIA, Novara, EMPOLI, Venezia, CESENA

Brescia 42: SPEZIA, Cesena, SALERNITANA, Frosinone, CITTADELLA, Empoli, Ascoli

Avellino 40: Frosinone, PALERMO, CARPI, Cittadella, ASCOLI, Spezia, TERNANA

NOVARA 39: BARI, Venezia, EMPOLI, CARPI, Pescara, PERUGIA, Entella

Pescara 39: PRO VERCELLI, Spezia, TERNANA, Cesena, NOVARA, Ascoli, VENEZIA

CESENA 38: Empoli, BRESCIA, Frosinone, PESCARA, Parma, PALERMO, Cremonese

ENTELLA 37: VENEZIA, Pro Vercelli, BARI, Ascoli, SALERNITANA, Frosinone, NOVARA

ASCOLI 36: Parma, CREMONESE, Perugia, ENTELLA, Avellino, PESCARA, Brescia

TERNANA 33:Foggia, PERUGIA, Pescara, PARMA, Palermo, PRO VERCELLI, Avellino

PRO VERCELLI 31: Pescara, ENTELLA, Parma, Venezia, SPEZIA, Ternana, CITTADELLA

Gaetano Ferraiuolo