VIDEO | Tifosi: se non diamo nulla non possiamo pretendere Pubblico granata diviso: “Lotito, chiarezza e serie A”. Toccanti parole di una storica tifosa

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha ascoltato a caldo il parere dei tifosi della Salernitana al termine di una partita che ha regalato diversi spunti di riflessione non solo per quanto accaduto sul rettangolo di gioco, ma anche e soprattutto per le parole del presidente Claudio Lotito. Tra i tanti che hanno puntato il dito contro il patron ecco una voce fuori dal coro, quella di Nunzio Torraco che, allo stadio, ha esposto un cartellone invitando la stampa e la tifoseria a dimostrare con i fatti di meritare la promozione prima di pretendere grandi progetti da parte di una società “che l’anno prossimo ci porterà in serie A”. Tra gli intervistati è stato davvero un piacere ascoltare anche il parere della signora Maria Carolina Iannone, una super tifosa che segue con immenso amore la Salernitana da 70 anni, dichiarazioni che toccano il cuore e che fanno riflettere. Tra gli intervistati il parere dei supporter granata Nicola Turco e Bruno Voto. Di seguito le interviste.

Redazione Sport