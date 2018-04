VIDEO |Baccaro: giro l’Italia con la Salernitana nel cuore La nota presentatrice: "Amo i colori granata, che emozione il derby e l’Arechi che canta"

Tra i 6500 spettatori presenti all’Arechi ieri pomeriggio non è passata inosservata la presenza di Annamaria Baccaro, stimata presentatrice salernitana che sta vivendo un momento splendido della sua carriera e che sta emergendo in RAI con professionalità, umiltà e grandissima voglia di crescere e di apprendere. I tifosi l’hanno ringraziata più volte per aver portato in giro per l’Italia il nome di Salerno e della Salernitana con innato senso di appartenenza e straordinaria spontaneità. La redazione di Granatissimi.Ottopagine l’ha intervistata parlando non solo dei progetti futuri, ma anche del suo grande amore per il cavalluccio marino.

Servizio di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo