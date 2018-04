Cascione: un pò di rammarico per il pareggio Le dichiarazioni del calciatore del Cesena a fine gara

E' un Emmanuel Cascione un pò deluso quell oche si presenta in sala stampa dell'Arechi. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ti aspettavi di giocare?

“In realtà l’ho saputo questa mattina. Ho giocato in ruolo già ricoperto ad inizio stagione ma a differenza di allora il Mister mi ha lasciato maggior spazio d’interpretazione rispetto a come venivo impiegato prima. Oggi mi sono sentito più sicuro e tranquillo, è solo questa la differenza.”

La tua partita è stata impeccabile, sei contento?

“Personalmente è stata una buona partita ma il merito è della squadra che è sempre stata compatta e mi ha supportato togliendo spazi agli attaccanti avversari.”

Avete un po’ di amaro in bocca?

“C’è un po’ di rammarico perché abbiamo visto che comunque la partita aveva preso una piega favorevole, la Salernitana faticava a creare occasioni mentre noi in contropiede ci siamo resi molto pericolosi sbagliando solo nell’ultimo passaggio.”

Infine, cosa ti aspetti da qui alla fine?

“Aldilà di quello che dice l’anagrafe io mi sento ancora bene fisicamente. Come tutti non è facile entrare in forma senza riuscire ad avere continuità, soprattutto per un fisico come il mio, sono però pronto a dare sempre il mio contributo.”

M.G.