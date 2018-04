Comunicato del CCSC sulle esternazioni del co-patron Lotito La nota dell'associazione del presidente Riccardo Santoro

Riceviamo e pubblichiamo:

Il CCSC dopo le esternazioni del co-patron Lotito nel dopo gara Salernitana-Cesena con il presente comunicato intende chiarire che non vuole innescare la ennesima polemica con il Sig. Lotito, intende comunque ricordare che agli inizi del mese di marzo è stato emesso un comunicato con il quale si chiedeva un incontro a fine campionato con tutte le componenti, stampa istituzione e tifoseria tutta per delineare un programma da sottoporre alla società per il prossimo campionato, con esplicita richiesta di lottare per la promozione nell' anno del centenario e di risolvere la problematica della doppia proprietà di squadre di calcio. Il CCSC rinnova tale intenzione e allo stato invita la tifoseria a mantenersi serena e a non dividersi in vista dell' obiettivo salvezza ancor non raggiunto.

Redazione Sport