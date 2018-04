Cremonese-Salernitana: la probabile formazione dei granata Le possibili scelte di Colantuono per la gara di domani

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Cesena, con il risultato che ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca, che la Salernitana deve già pensare al prossimo impegno: domani ci sarà il turno infrasettimanale contro la Cremonese in trasferta.

Colantuono contro i romagnoli ha avuto diverse indicazioni importanti, una su tutte la grande prestazione di Rosina. Detto questo, però, c’è da tener conto dei tanti impegni ravvicinati, e non è escluso dunque che il tecnico romano possa scegliere di effettuare un turnover importante. In difesa, ad esempio, si potrebbe rivedere capitan Schiavi, il quale incalza Tuia per una maglia da titolare. A sinistra Vitale non sta demeritando, ma Popescu si tiene in caldo, e non è escluso un suo impiego, almeno a partita in corso. A centrocampo difficile tenere ancora una volta fuori Odjer: il ghanese potrebbe concedere a Minala quel turno di riposo quanto mai evidente e necessario. Anche in attacco i dubbi sono diversi: come detto Rosina è stato il migliore in campo contro i romagnoli, ma farlo partire ancora dall’inizio potrebbe essere un azzardo (per una questione prettamente fisica). L’alternativa potrebbe essere Di Roberto, ma al momento è un ballottaggio serrato, così come quello sulla fascia opposta tra Sprocati e Palombi. Al centro del reparto, dopo il buon impatto avuto sabato scorso, potrebbe essere il turno di Rossi, con Bocalon in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 70%

D - Monaco 90%

D - Vitale 70%

C - Odjer 55%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 55%

A - Rossi 55%

A - Sprocati 55%

Panchina:

Adamonis, Iliadis, Russo, Bernardini, Mantovani, Schiavi, Popescu, Zito, Minala, Signorelli, Akpa-Akpro, Palombi, Di Roberto, Bocalon.

Ballottaggi:

Tuia 70% - Schiavi 30%

Vitale 70% - Popescu 30%

Odjer 55% - Minala 45%

Rosina 55% - Di Roberto 45%

Rossi 55% - Bocalon 45%

Sprocati 55% - Palombi 45%

In dubbio: Della Rocca, Orlando.

Indisponibili: Pucino.

Simone Gallo