Lega B: le statistiche aggiornate alla 35^ giornata Sorpasso Scognamiglio nei disimpegni su Perrotta. Sprocati scende all11° posto per assist

Terminato anche il 35^ turno del campionato di Serie B. Anche questa settimana le statistiche aggiornate della Lega B consegnano i calciatori che maggiormente si stanno distinguendo nelle varie squadre. Quasi tutte conferme nelle varie classifiche, con calciatori che fanno un passo avanti numericamente, ma restano in posizione. Posizioni statiche in altri casi, anche perchè magari non hanno giocato. Da evidenziare il salto in avanti a leader della speciale classifica dei disimpegni Gennaro Scognamiglio, che ha guadagnato la prima posizione proprio contro la Salernitana. I granata confermano il solo Mattia Sprocati nella categoria assist e occasioni create, che comunque perde posizioni, scendendo dal nono all'undicesimo posto. Continua il predominio della squadra di Andreazzoli nel reparto avanzato con la presenza di Ciccio Caputo (23 gol) con un passo in avanti grazie alla rete realizzata contro la Pro Vercelli e l'ex granata Alfredo Donnarumma (18 gol) come cannonieri e Manuel Pasqual che sale a quota 11 assist, seguito a ruota dal compagno Miha Zajc. Manuel Pasqual figura in più classifiche: passaggi, corner e cross fatti. Tra le squadre più “cattive” per quanto riguarda falli fatti, ammonizioni ed espulsioni, arrivano conferme: Avellino, Perugia, Virtus Entella, Cesena, Salernitana e Ascoli.

Tra i recordman: Ciccio Caputo (Gol), Camillo Ciano (Assist e Corner), Pasqual (Passaggi), Scognamiglio (Disimpegni), Beghetto (Cross fatti). Tra i “cattivi”: Di Tacchio (falli fatti), Lopez (ammonizioni) e Da Cruz, Suagher, Konate, Signorini, Bentivoglio e D'Angelo (espulsioni).

GOL

Francesco Caputo (Empoli) 23

Alfredo Donnarumma (Empoli) 18

Adriano Montalto (Ternana) 17

Samuel Di Carmine (Perugia) 17

Fabio Mazzeo (Foggia) 15

Alberto Cerri (Perugia) 13

Cristian Galano (Bari) 13

Daniel Ciofani (Frosinone) 13

Ilija Nestorovski (Palermo) 13

Andrea Caracciolo (Brescia) 13

Stefano Pettinari (Pescara) 12

ASSIST E OCCASIONI CREATE

Camillo Ciano (Frosinone) 15

Manuel Pasqual (Empoli) 11

Alberto Cerri (Perugia) 10

Miha Zajc (Empoli) 9

Igor Coronado (Palermo) 9

Karim Laribi (Cesena) 9

Fabio Mazzeo (Foggia) 9

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Salvatore Molina (Avellino) 7

Rade Krunic (Empoli) 7

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Marko Pajac (Perugia) 6

Andres Felipe Tello (Bari) 6

Walter Lopez (Spezia) 6

Marco Moscati (Novara) 6

PASSAGGI

Manuel Pasqual (Empoli) 2158

Michele Castagnetti (Empoli) 2115

Gaston Brugman (Pescara) 2083

Walter Lopez (Spezia) 1885

Andrea Paolucci (Ternana) 1852

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 1836

Manuel Iori (Cittadella) 1768

Giovanni Di Lorenzo (Empoli) 1758

Riccardo Gagliolo (Parma) 1730

Ismaél Bennacer (Empoli) 1696

DISIMPEGNI

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 196

Marco Perrotta (Pescara) 184

Daniele Gasparetto (Ternana) 177

Michele Canini (Cremonese) 176

Alessandro Ligi (Carpi) 171

Massimo Volta (Perugia) 162

Lorenzo Ariaudo (Frosinone) 158

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 155

Michele Pellizzer (V. Entella) 153

Elia Legati (Pro Vercelli) 152

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 89

Marco Crimi (V.Entella) 82

Andrea La Mantia (V. Entella) 79

Mariano Arini (Cremonese) 70

Alberto Cerri (Perugia) 70

Angelo D'angelo (Avellino) 69

Stefano Pettinari (Pescara) 69

Adriano Montalto (Ternana) 68

Joseph Minala (Salernitana) 68

Mato Jajalo (Palermo) 66

AMMONIZIONI

Walter Lopez (Spezia) 14

Marco Perrotta (Pescara) 13

Simone Pesce (Cremonese) 13

Giuseppe Vives (Pro Vercelli) 12

Massimo Volta (Perugia) 11

Francesco Di Tacchio (Avellino) 11

Michele Castagnetti (Empoli) 11

Andrea Mantovani (Novara) 10

Marco Carraro (Pescara) 10

Lorenzo Pasciuti (Carpi) 10

Joseph Minala (Salernitana) 10

ESPULSIONI

Alessio Da Cruz (Parma) 2

Emanuele Suagher (Cesena) 2

Dramane Konate (Pro Vercelli) 2

Andrea Signorini (Ternana) 2

Simone Bentivoglio (Venezia) 2

Angelo D'Angelo (Avellino) 2

Michele Pellizzer (V. Entella) 1

Emanuele Padella (Ascoli) 1

Joseph Minala (Salernitana) 1

Bright Addae (Ascoli) 1

Federico Moretti (Avellino) 1

Jacopo Dall'Oglio (Brescia) 1

Emanuele Terranova (Frosinone) 1

Rade Krunic (Empoli) 1

Alessandro Micai (Cesena) 1

Emmanule Cascione (Cesena) 1

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 1

Alberto Cerri (Perugia) 1

Ivan De Santis (Ascoli) 1

Salvatore Molina (Avellino) 1

Gianluca Litteri (Venezia) 1

Raul Asencio (Avellino) 1

Marko Pajac (Perugia) 1

Simone Pesce (Cremonese) 1

Nicola Belmonte (Perugia) 1

CORNER

Camillo Ciano (Frosinone) 149

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 114

Karim Laribi (Cesena) 104

Luca Tremolada (Ternana) 95

Antonio Piccolo (Cremonese) 87

Manuel Pasqual (Empoli) 79

Igor Coronado (78)

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 77

Federico Furlan (Brescia) 76

Andrea Paolucci (Ternana) 75

CROSS FATTI

Andrea Beghetto (Frosinone) 203

Walter Lopez (Spezia) 178

Manuel Pasqual (Empoli) 176

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 153

Lorenzo Laverone (Avellino) 150

Federico Furlan (Brescia) 146

Francesco Renzetti (Cremonese) 142

Marcello Falzerano (Venezia) 141

Marco Calderoni (Novara) 140

Agostino Garofalo (Venezia) 139

Maurizio Grillo