Classifica cannonieri: Bocalon a secco in 24 gare su 29 Nessun granata in doppia cifra, Mazzeo determinante anche in serie B

Sono ben 27 i gol segnati nell'ultimo turno del campionato di serie B, contraddistinto dalla goleada della Ternana a Novara, dal convincente successo del Foggia e da innumerevoli pareggi che hanno lasciato la classifica quasi immutata rispetto alla settimana scorsa. In attesa del turno infrasettimanale che prenderà il via questa sera (ce ne sarà un altro il primo maggio), proponiamo di seguito la classifica marcatori: quasi certa la vittoria di Francesco Caputo, sempre più in alto anche quel Fabio Mazzeo additato da tanti tifosi e addetti ai lavori come elemento determinante solo in Lega Pro, ma che sta facendo la differenza anche in cadetteria. Ecco la situazione aggiornata, per la Salernitana nessuno in doppia cifra e Bocalon, attaccante principale, a secco in 30 gare su 35

23 reti: Caputo Francesco (Empoli)

18 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

17 reti: Di Carmine Samuel (Perugia), Montalto Adriano (Ternana)

15 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Cerri Alberto (Perugia), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara)

12 reti: Calaiò Emanuele (Parma)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Ciano Camillo (Frosinone)

10 reti: Castaldo Luigi (Avellino), Tremolada Luca (Ternana)

9 reti: Kouame Christian (Cittadella), Torregrossa Ernesto (Brescia), Iori Manuel (Cittadella), Sprocati Mattia (Salernitana)

8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Coronado Igor (Palermo), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Improta Riccardo (Bari), Zajc Miha (Empoli), Rodriguez Alejandro (Empoli)

7 reti: Marilungo Guido (Spezia), Asencio Raul Jose (Avellino), Duarte Gaston (Pescara), Dionisi Federico (Frosinone), Granoche De Luca Giuseppe (Virtus Entella), Puscas George (Novara), Buonaiuto Cristian (Perugia)

Gaetano Ferraiuolo