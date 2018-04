VIDEO | Sempre più forte l'amicizia tra Schalke e Salerno Cori contro i granata a Castellammare, festa grande in Germania

Mentre a Castellammare si registrano cori di scherno nei confronti della Salernitana, al di fuori dei confini italiani si sta consolidando un'amicizia senza dubbio speciale e che rende onore al pubblico di fede granata. Anche ieri pomeriggio una delegazione degli ultras della curva Sud era presente alla Veltins Arena per assistere dal vivo alla partita dello Schalke 04, una presenza anche fortunata dal momento che i padroni di casa hanno vinto per 2-0 contro il Borussia Dortmund assicurandosi la partecipazione alla prossima Champions League. E' stata l'occasione per trascorrere una domenica insieme e in un clima di festa e amicizia, il bello di un calcio che si sofferma troppo spesso su ciò che non funziona, ma che quotidianamente è ricco di storie che meritano di essere raccontate. Nei giorni scorsi gli ultras biancazzurri avevano dedicato frasi e striscioni al compianto SIberiano e hanno promesso di tornare all'Arechi entro la fine di questa stagione. Ecco il video del gemellaggio.

Gaetano Ferraiuolo