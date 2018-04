Serie B: le designazioni della quindicesima di ritorno A Cremona dirige Balice

L'A.I.A. rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quindicesima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it 2017/18 in programma Martedì 17 Aprile 2018 alle ore 20.30.



AVELLINO - FROSINONE

SACCHI

CITRO – SCATRAGLI

IV: AYROLDI



BARI – NOVARA

MARINI

VILLA – CAPALDO

IV: GUIDA



CARPI – PERUGIA

DI MARTINO

SORICARO – OPROMOLLA

IV: ANDREINI



CESENA – EMPOLI

SAIA

CANGIANO – IMPERIALE

IV: MINELLI



CITTADELLA – PALERMO

NASCA

FORMATO – SCARPA

IV: GUCCINI



CREMONESE – SALERNITANA

BALICE

BELLUTTI – MARGANI

IV: PEROTTI



PRO VERCELLI – PESCARA

ROS

GALETTO – PAGNOTTA

IV: SANTORO



SPEZIA – BRESCIA

BARONI

PAGLIARDINI – ROBILOTTA

IV: CIPRIANI



TERNANA – FOGGIA

ILLUZZI

ROSSI C. – TARDINO

IV: ACANFORA



VENEZIA – ENTELLA

PISCOPO

BORZOMI’ – CHIOCCHI

IV: PICCININI

Redazione Sport