VIDEO | Cremonese-Salernitana: i precedenti Il video ufficiale dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 8 i precedenti ufficiali giocati in Lombardia tra Cremonese e Salernitana con un bilancio di 5 successi per i padroni di casa e 3 pareggi. La prima sfida risale alla stagione 1948/1949 mentre per l’ultimo confronto bisogna tornare alla stagione 2010/2011. La partita torna a livello di serie B dopo 21 stagioni: finì 0-0 il 2 marzo 1997. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei grigiorossi che hanno realizzato 11 reti mentre i granata hanno messo a segno 6 reti.

1948/1949 Serie B Cremonese – Salernitana 3 – 2 (De Vito, Zanini)

1949/1950 Serie B Cremonese – Salernitana 2 – 1 (Settembrino)

1950/1951 Serie B Cremonese – Salernitana 2 – 1 (Giorgetti)

1956/1957 Serie B Cremonese – Salernitana 1 – 0

1957/1958 Serie B Cremonese – Salernitana 0 – 0

1990/1991 Serie B Cremonese – Salernitana 2 – 1 (Ceramicola)

1996/1997 Serie B Cremonese – Salernitana 0 – 0

2010/2011 I Divisione Cremonese – Salernitana 1 – 1 (Merino)

M.G.