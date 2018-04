Cremonese-Salernitana: le statistiche dicono che è un pari Grande equilibrio nei dati della Lega B tra le due squadre

E' in programma domani allo stadio Zini la gara valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Cremonese e Salernitana. Le due squadre sono separate di un punto in classifica a favore dei campani. Per lunghi tratti del torneo, a dire il vero, la compagine di Tesser (domani non sarà in panchina perchè squalificato, al pari di Colantuono) ha navigato nella zona play-off per poi finire dalla parte destra della classifica dopo una serie di risultati negativi. Non è un vero scontro per evitare i play-out, ma chi delle due dovesse perdere dovrà ancora lottare per raggiungere la salvezza. Il pareggio ottenuto dai granata contro il Cesena, per certi versi, grida vendetta per le tante occasioni sprecate, anche per la bravura di Fulignati. La Cremonese è reduce dal buon pareggio ottenuto al “Renzo Barbera” contro il Palermo, ma precedentemente aveva dovuto incassare tre sconfitte di fila, tra l'altro due tra le mura amiche.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono un grande equilibrio tra le due formazioni. Da parte dei grigiorossi vantaggio per: tiri (439 vs 404), tiri fuori area (199 vs 196), tiri dentro area (240 vs 208), corner (195 vs 163), cross fatti (733 vs 586), cross riusciti (305 vs 250), contrasti (520 vs 497), contrasti vinti (494 vs 476). Da parte granata superiorità per: gol (39 vs 43), assist e occasioni create (23 vs 32), tiri in porta (146 vs 153), percentuale tiri in porta (33 vs 38), percentuale cross (42 vs 43), percentuale contrasti (95 vs 96), passaggi (12018 vs 13513), passaggi completati (9175 vs 10787), percentuale passaggi (76 vs 80). Non c'è squadra più cattiva tra le due perchè per ammonizioni (74 vs 70) è la Cremonese e per espulsioni (3 vs 4) è la Salernitana.

Almeno secondo le statistiche, il risultato più probabile sembra il pareggio, che alla fine potrebbe, per certi versi, star bene a entrambe. Leggermente più predisposta alla manovra la squadra di Colantuono, che è anche più concreta in fase di realizzazione per occasioni create, nonostante i maggiori tentativi di andare a rete della compagine di Tesser. Occhio però alle corsie laterali, questa volta i calciatori granata hanno trovato avversari che macinano più gioco di loro sulle fasce.

Tra i recordman: Almici per i padroni di casa, Sprocati per gli ospiti

Ultimi incontri tra le due squadre

19/11/17 Salernitana-Cremonese 1-1

02/03/97 Cremonese-Salernitana 0-0

06/10/96 Salernitana-Cremonese 1-0

10/03/91 Cremonese-Salernitana 2-1

14/10/90 Salernitana-Cremonese 0-0

Le gare di campionato ultime cinque

CREMONESE

14/04/18 Palermo-Cremonese 1-1

07/04/18 Cremonese-Foggia 0-4

30/03/18 Perugia-Cremonese 1-0

25/03/18 Cremonese-Virtus Entella 0-1

17/03/18 Brescia-Cremonese 1-1

SALERNITANA

14/04/18 Salernitana-Cesena 1-1

07/04/18 Bari-Salernitana 1-1

29/03/18 Empoli-Salernitana 2-0

25/03/18 Salernitana-Novara 1-0

17/03/18 Frosinone-Salernitana 0-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Cremonese 39 Salernitana 43

Occasioni create

Cremonese 23 Salernitana 32

Assist

Cremonese 23 Salernitana 32

Reti bianche

Cremonese 17 Salernitana 17

Tiri

Cremonese 439 Salernitana 404

Tiri in porta

Cremonese 146 Salernitana 153

Percentuale tiri in porta

Cremonese 33 Salernitana 38

Tiri fuori area

Cremonese 199 Salernitana 196

Tiri dentro area

Cremonese 240 Salernitana 208

Corner

Cremonese 195 Salernitana 163

Cross fatti

Cremonese 733 Salernitana 586

Percentuale cross

Cremonese 42 Salernitana 43

Cross riusciti

Cremonese 305 Salernitana 250

Contrasti

Cremonese 520 Salernitana 497

Contrasti vinti

Cremonese 494 Salernitana 476

Percentuale contrasti

Cremonese 95 Salernitana 96

Passaggi

Cremonese 12018 Salernitana 13513

Passaggi completati

Cremonese 9175 Salernitana 10787

Percentuale passaggi

Cremonese 76 Salernitana 80

Ammonizioni

Cremonese 74 Salernitana 70

Espulsioni

Cremonese 3 Salernitana 4

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

Michele Cavion (Cremonese) 6

Paulinho (Cremonese) 5

Stefano Scappini (Cremonese) 5

Assist e Occasioni create

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Alberto Almici (Cremonese) 4

Francesco Renzetti (Cremonese) 4

Gaetano Castrovilli (Cremonese) 3

AMMONIZIONI

Simone Pesce (Cremonese) 13

Joseph Minala (Salernitana) 10

Luigi Vitale (Salernitana) 8

Ivan Marconi (Cremonese) 8

Mariano Arini (Cremonese) 8

Maurizio Grillo