Parma sogna, l’Ascoli sprofonda Una rete di Calaiò nei primi minuti regala la vittoria alla squadra di D’Aversa

Colpaccio del Parma al Del Duca contro l’Ascoli. La squadra di D’Aversa con i tre punti di stasera conquista momentaneamente il secondo posto utile per la promozione in Serie A. I bianconeri con la sconfitta restano terzultimi, con una situazione di classifica tutt’altro che rassicurante. E’ bastata una rete nei primi minuti di Calaiò degli ospiti per portare a casa una vittoria importantissima, forse fondamentale per la promozione diretta o quantomeno per un sicuro piazzamento nella zona play-off. Il gol dell’ex Spezia dopo 3’: un tiro forte da circa 25 metri si va a piazzare lì dove inutile diventa il tentativo di Lanni per porre rimedio. Due le occasioni più nitide della gara, una per parte: Ganz, poco dopo il gol del vantaggio degli emiliani, è bravo inquadrare la porta, ma Frattali compie un vero e proprio miracolo per salvare la sua squadra. Nella ripresa la palla d’oro capita a Baraye, che dall’altezza del dischetto mira nell’angolo basso alla destra di Lanni, con quest’ultimo bravo a distendersi e a deviare. Nell’occasione il portiere bianconero resta vittima di crampi ed è costretto a giocare fino al termine in condizioni fisiche precarie, in quanto Cosmi aveva già provveduto a tutte le sostituzioni. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Serra fischia la fine dell’incontro.

ASCOLI-PARMA 0-1

ASCOLI (3-5-2): Lanni; Padella, Mengoni (61' Clemenza), Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli (49' Kanoutè), D'Urso, Mignanelli; Ganz (70' Varela), Monachello. A disp. Venditti, De Santis, Rosseti, Lores Varela, De Feo, Gigliotti, Parlati, Castellano, Florio, Clemenza, Baldini, Kanoute. All. Cosmi.

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi (64' Vacca), Munari (91' Gazzola), Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye (82' Di Gaudio). A disp. Nardi, Dini, Vacca, Ciciretti, Frediani, Anastasio, Insigne, Di Gaudio, Gazzola, Sierralta, Mastaj. All. D’Aversa.

ARBITRO: Serra di Torino

RETI: 3' Calaiò (P)

AMMONIZIONI: Mengoni, D'Urso (A), Barillà (P)

RECUPERO: 2' nel primo tempo, 6' nel secondo tempo

Maurizio Grillo