Salernitana, colpisci prima dell'intervallo Cremonese distratta prima della pausa

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Cremonese-Salernitana

Allo “Zini” gol assente da 235’

La Cremonese non segna in casa da 235’: ultima rete firmata Gomez su rigore al 35’ di Cremonese-Cittadella 1-1 del 10 marzo scorso; poi si contano i residui 55’ di quel match e le intere gare contro Entella (0-1) e Foggia (0-4).

Cremonese distratta prima della pausa

La Cremonese è la squadra cadetta 2017/18 che subisce – dopo 35 turni – il maggior numero di gol prima della pausa: 14 le reti al passivo dei grigiorossi dal 31’ al 45’ inclusi recuperi.

La striscia negativa record dei grigiorossi nel 2017/18

La Cremonese non vince da 13 turni in cui ha messo insieme 7 pareggi e subito 6 sconfitte, con ultima vittoria un 1-0 casalingo sul Parma del 20 gennaio. E’ in corso la serie negativa record dei grigiorossi in questa Lega B 2017/18.

Cremonese regina dei pareggi nella B 2017/18, segue la Salernitana

La Cremonese è la formazione cadetta 2017/18 regina dei pareggi: 18 conquistati in 35 giornate. Al secondo posto ecco la Salernitana, odierna avversaria allo “Zini”, a quota 16.

La panchina anemica granata

La Salernitana è la squadra cadetta 2017/18 che segna con meno giocatori panchinari: appena 1 rete con subentranti per i campani, dopo 35 turni.

Salernitana fragile nei 15’ finali

La Salernitana è la formazione cadetta 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gioco: 17 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

Le espulsioni in favore dei granata

La Salernitana è la squadra regina della Lega B 2017/18 per numero di espulsioni a favore: 8 in 35 giornate.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 15 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 36 punti; Perugia 30; Foggia 27; Parma 24; Frosinone, Venezia 22; Bari 21; Carpi, Palermo 20; Brescia, Cittadella 19; Salernitana, Spezia 17; Ascoli 16; Avellino, Cesena, Novara 15; Entella, Pro Vercelli 13; Ternana 12; Pescara 11; Cremonese 10.

Maurizio Grillo