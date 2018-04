Cremonese-Salernitana: le probabili formazioni, chance Rossi? Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di stasera

Dopo il pari di sabato scorso tra Salernitana e Cesena, è già tempo di scendere in campo: questa sera i granata saranno impegnati a Cremona, in quello che è un vero e proprio scontro diretto, per due squadre che condividono lo stesso obiettivo. Vendiamo dunque alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Il tecnico romano deve fare i conti con i tanti impegni ravvicinati di questo finale di stagione, per questo far ruotare alcuni uomini sarà una scelta quasi obbligata. In difesa, il nome più plausibile per un turnover, è quello di Raffaele Schiavi. Il difensore potrebbe prendere il posto di Tuia, il quale tra l’altro è anche diffidato. Difficile invece rimpiazzare Casasola a destra, mentre a sinistra Vitale sarà ancora una volta il titolare, con Popescu pronto a dare il proprio contributo dalla panchina. Anche a centrocampo sono diverse le opzioni possibili, ma la più probabile è una staffetta tra Odjer e Minala, con quest’ultimo a riposo. Per quanto concerne la disposizione del reparto avanzato, molto dipenderà dalla scelta degli uomini: Rosina si è guadagnato una maglia da titolare, mentre Bocalon potrebbe cedere il passo a Rossi. Per la terza maglia è bagarre tra Sprocati, Di Roberto e Palombi. Con quest’ultimo in campo il modulo potrebbe anche variare in un 4-3-1-2 con Rosina dietro il duo made in Lazio Rossi-Palombi. In panchina mancheranno ancora Adamonis ed Orlando, insieme a Bernardini.

Le scelte di Tesser

La Cremonese, come ormai consuetudine in questo finale di stagione, ha indisponibile praticamente mezza squadra, con lo squalificato Garcia Tena che si aggiunge alla lunga lista composta da: Almici, Brighenti, Castrovilli, Claiton, Croce, Mokulu, Paulinho e Procopi. Per questo motivo il recupero di Cavion è stato accolto con discreto entusiasmo. Nel 4-3-1-2 dei lombardi il pacchetto difensivo è pressoché obbligato, con Cinaglia e Renzetti sugli esterni, e Canini e Marconi coppia centrale. A centrocampo avanti alla difesa è ballottaggio tra Macek e Cinelli, con il primo leggermente favorito. In attacco Piccolo sosterrà la coppia Camara-Scappini.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 60%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Odjer 55%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 90%

A - Rossi 55%

A - Sprocati 50%

Panchina:

Iliadis, Russo, Mantovani, Schiavi, Popescu, Zito, Minala, Signorelli, Akpa-Akpro, Palombi, Di Roberto, Bocalon.

Ballottaggi:

Tuia 60% - Schiavi 40%

Odjer 55% - Minala 45%

Rossi 55% - Bocalon 45%

Sprocati 50% - Palombi 25% - Di Roberto 25%

Indisponibili: Adamonis, Bernardini, Pucino, Della Rocca, Orlando.

CREMONESE (4-3-1-2): Uijkani; Cinaglia, Canini, Marconi, Renzetti; Arini, Macek, Cavion; Piccolo; Camara, Scappini. A disp.: Ravaglia, D’Avino, Sbrissa, Scamacca, Spaviero, Pesce, Perrulli, Forni, Cinelli, Gomez.

Simone Gallo