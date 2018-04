Alle 20.30 "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel Per le telefonate 0825 23743. Sms o tramite WhatsApp anche audio al 342 8725223

Puntata speciale di "Derby Serie B", alle 20.30, sul canale 696 TV Otto Channel. Al calcio d'inizio del turno infrasettimanale, appuntamento con Carmine Quaglia in compagnia di Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli. Prima i 90 minuti dei match, poi nel post-gara di Cremonese-Salernitana e Avellino-Frosinone i collegamenti in diretta con gli spogliatoi per le interviste dallo stadio Zini e dal Partenio-Lombardi. Per noi a Cremona ci sarà l'inviato Massimiliano Grimaldi. Chiama in diretta allo 0825 23743 durante il match. Nel post-gara messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342 8725223. Vi aspettiamo.

